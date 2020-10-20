Заксобрание самоизолируется официально

В профильном комитете заксобрания области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению рассматривается ряд вопросов, связанных с внесением изменений в закон об областном парламенте и его регламенте. Как сообщил в комментарии Infopro54 заместитель председателя комитета Игорь Умербаев, выступающий докладчиком по большинству из этих вопросов, часть поправок носит чисто технический характер и принимается для приведения областных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Однако другая часть касается ряда полномочий заксобрания и его подразделений.

— На территории Новосибирской области может вводиться режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации, ограничительные мероприятия, карантин, — говорит Умербаев. — Вносим изменения в закон, где устанавливаем возможность проведения сессий, а также заседаний комитетов в дистанционной форме, а регламентом прописываем, каким образом это будет реализовано.

Стоит отметить, что в день подготовки материала сразу несколько комитетов заксобрания проводили свои заседания в узком кругу в формате ВКС (видео-конференц-связь), куда нет доступа представителям СМИ. Более того, по информации редакции, в ближайшее время заксобрание может перейти на практически полностью закрытый от СМИ режим работы, а для получения информации о его деятельности представителям изданий предстоит либо обращаться в пресс-службу, либо, при наличии контактов, связываться с депутатами. Причина, как сообщают источники редакции, — повышенная заболеваемость среди работников аппарата заксобрания уже в настоящий момент.

Второе изменение, которое депутаты выносят на сессию, касается расширения полномочий специальной комиссии заксобрания по наказам избирателей. Это, по словам собеседника редакции, позволит более качественно и оперативно решать вопросы с систематизацией и исполнением наказов, полученных депутатами в ходе избирательной кампании.

— Комиссия по наказам получит статус рабочего органа заксобрания, — поясняет Умербаев. — Она будет исключена из перечня специальных комиссий. Если говорить наукоемко, то повышаются статус и возможности данной комиссии. Если говорить по-простому, то вводится дополнительная штатная единица в состав комиссии, которая будет на профессиональной основе заниматься ее вопросами постоянно. Не кого-то будут привлекать из аппарата заксобрания, а организацией этой деятельности будет заниматься специально обученный человек. Повышается КПД работы комиссии.

Напомним, что принятые во время первой волны коронавируса нормативно-правовые акты позволили в случае продления на территории региона чрезвычайной ситуации или ситуации повышенной готовности отодвигать дату выборов нового созыва заксобрания, тем самым увеличивая срок действующим депутатам. Аналогичное решение было принято и в отношении полномочий губернатора Новосибирской области.

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