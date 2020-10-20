Строительная отрасль в регионе просела на 30%, а сфера услуг — на 18%.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, 15 видов экономической деятельности в регионе по итогам 8 месяцев 2020 года показали положительную динамику производства. Наиболее значительный рост произошел на сегменте «производство текстильных изделий» — 134% к аналогичному периоду прошлого года и 121,7% на сегменте «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях». Обе отрасли связаны с производством СИЗов. 119,2% показали металлургические предприятия, 111,1% — производство резиновых и пластмассовых изделий, 110% — компьютеров, электронных и оптических изделий. У ряда отраслей динамика оказалась отрицательной, по сравнению с 8 месяцами 2019 года. Самое большое падение — у предприятий, занимающихся производством кокса и нефтепродуктов — 35,3% к уровню 2019 года (-65%), производством готовых изделий — 79,5% (-20,5%) и производством кожи и изделий из кожи — 82,7% (-16,3%).

— Если говорить об индексе промышленности в целом, то в регионе он упал на 1,2% — до 98,8%. В Сибири и в России падение больше — на 4,8% и 4,5% соответственно. Летом мы еще прогнозировали прирост по итогам года, — комментирует результаты министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции в ТАСС. — При этом с точки зрения инвестиций в основной капитал мы идем с ростом в 15% к прошлому году, а по сельскому хозяйству — с плюсом в 6,7%. По Сибири и России динамика по инвестициям отрицательная, по сельскому хозяйству — 1,6% и 3% соответственно.

Однако в строительной сфере региона объем работ за 8 месяцев 2020 года упал на 30%, а объем оказания платных услуг населению — почти на 18%.

— Сфера услуг в регионе пострадала из-за самоизоляции сильнее всего. По нашим расчетам, ВРП региона в 2020 году должен был составить 1,3 трлн рублей. Из-за пандемии экономика, по предварительным данным, недополучит 8% (Прогноз по падению ВРП России в 2020 году — 4-5%. — Ред.) или около 100 млрд рублей. Из них около 50 млрд недополученных доходов — у сферы услуг. Такой результат — очень существенный удар по инвестициям в эту отрасль, — комментирует Лев Решетников. — Экономика Новосибирской области более диверсифицирована и сильнее завязана на сфере услуг. По этому показателю она приближена к развитым западным экономикам, поэтому просела сильнее, чем в промышленных регионах

Объяснить значительное падение индекса в строительстве с учетом того, что отрасль была на самоизоляции всего неделю, а также получила хорошую ликвидность после запуска госпрограммы поддержки ипотеки в новостройках, министр затруднился.

— Возможно, причина — системные проблемы в отрасли, начиная от стоимости норматива, конкурсных процедур и т.д. По вводу жилья мы не выходим на запланированные в нацпроекте показатели, — перечисляет он.

В целом, по словам Решетникова, результат 8 месяцев для экономики региона оказался более позитивным, чем прогнозы министерства — оно ожидало большего падения. Значительную роль в этом сыграли меры поддержки федерального и регионального уровня, составившие в совокупности более 24 млрд рублей. Из них около 2 млрд пришлись на субсидии, 11,5 млрд — на льготные кредиты, 9 млрд — на отсрочку платежей по страховым взносам, 1,5 млрд — по налогам.

— Большинству отраслей удается восстанавливаться после выхода из карантина. 60-70% компаний из пострадавших отраслей получили меры господдержки, что позволило сдержать волну сокращений персонала (Одно из условий получения мер господдержки. — Ред.), — уверен Решетников. — Да, индекс официально зарегистрированной безработицы в регионе составил 4,7 — выше, чем в среднем по России и Сибири. На бирже по итогам 8 месяцев стояли 50 тысяч безработных, а на начало 2020 года — 15 тысяч, но эти цифры не показательны: во время пандемии увеличился размер пособия, и люди, работавшие «в тени», скорее всего, предпочли оформить официальный статус, чтобы получить дополнительный источник заработка.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров привел статистику регионального ситуационного центра по динамике количества бизнес-игроков в области.

— С 1 апреля по 15 октября в регионе закрылись 6824 индивидуальных предпринимателя и 1065 юрлиц. За этот же период зарегистрированы 6829 ИП, 3146 юрлиц. К тому же на сегодняшний день в статусе самозанятых в регионе работают уже около 20 тысяч предпринимателей. Для сравнения: за 8 месяцев 2019 года в регионе закрылись 8 тысяч ИП и 1,5 тысячи юрлиц, то есть можно сделать вывод, что пандемия явного влияния на бизнес в регионе не оказала, — констатирует министр.

Прогнозировать специфику и последствия второй волны пандемии для экономики и бизнеса области чиновники отказались, отметив, что пока регион работает с имеющимися ограничениями.

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