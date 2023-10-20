В Новосибирске завершается реконструкция зеленой зоны сквера «Крылья Сибири»

Реконструкция зелёной зоны «Крылья Сибири» на пересечении ул. Орджоникидзе и Красного проспекта подходит к завершению. Вскоре сквер откроют для прохода – укладка тротуарной плитки практически завершена. Весной останется выполнить озеленение и установить декоративные объекты. По словам мэра Анатолия Локтя, этот сквер – яркий пример эффективного муниципально-частного партнёрства.

«Сквер «Крылья Сибири» компания S7 обустроила 10 лет назад. В год 130-летия Новосибирска компания самостоятельно приняла решение сделать городу подарок в виде реконструкции этого сквера. Здесь найдены интересные художественные и технологические решения, использованы современные качественные материалы, в том числе износостойкая гранитная плитка. В летнее время сквер будет уютным уголком для тихого отдыха, а в период новогодних праздников благодаря интересной иллюминации сквер станет ярким украшением центральной части города, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Компания S7 не ограничилась благоустройством территории сквера – в перечень работ включён ремонт тротуара вдоль ул. Орджоникидзе. Это хороший пример муниципально-частного партнерства, когда благоустройство городских пространств ведётся на внебюджетные средства».

Генеральный представитель группы компаний S7 в странах Средней Азии и аэропорту «Толмачево» Евгений Чернышев сообщил, что вскоре территория сквера откроется для пешеходов: «Сейчас почти все работы завершены, продолжается монтаж системы освещения и прокладка электрических кабелей. После их завершения будет открыт проход для пешеходов».

Полностью все работы по благоустройству сквера «Крылья Сибири» планируется завершить весной 2024 года. По словам руководителя проектной студии «НеоПлан» Натальи Палей, в этом году будет выполнен первый этап благоустройства, в который входит укладка твердых покрытий, установка парковой мебели и освещения.

«Озеленение переходит на второй этап, приступим к нему весной, когда сойдёт снег и можно будет высаживать растения. К майским праздникам оно будет завершено. Планируем высадить горные сосны, восстановим газоны, живую изгородь, сформируем кроны деревьев, высадим цветущие кустарники. Также весной планируем заменить декоративный элемент фонтана – место глобуса займёт конструкция в виде геотэга», – пояснила Наталья Палей.

В сквере появятся скамьи в виде вертикально расположенных колец, радиусные скамейки, парковые качели, урны. Освещать пешеходные дорожки будет световая конструкция-инсталляция.