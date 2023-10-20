Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске пропал с сайта продажи билетов

Жители Новосибирска столкнулись с проблемой покупки билетов на концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Афиша концерта просто исчезла со страницы сервиса «Яндекс. Афиша».

Однако на некоторых других площадках, например, Kassir.ru все еще можно приобрести билеты. На момент публикации их оставалось порядка 36.

На официальном сайте «Локомотив Арены» нет никакой информации о предстоящем концерте. Организаторы выступления «Ночных снайперов» об отмене ничего не сообщали. Можно сделать выводы, что Арбенина все-таки выступит перед сибиряками.

Напомним, что скандальная певица Диана Арбенина приедет в столицу Сибири 22 октября. Жители города возмутились тем, что наш город принимает артистов, которые критикуют действия Российской армии. Возмущение поддержал и Союз отцов Новосибирской области. Лидер союза высказался негативно о предстоящем мероприятии.