«СИГМА.Новосибирск» ищет площадку для масштабирования

— Сейчас мы ведем переговоры с рядом девелоперов. Нам нужно 2-3 тысячи кв. м (сейчас «СИГМА.Новосибирск» занимает 1,5 тысячи кв. м), причем площадка должна быть адаптирована для производственных целей. В качестве арендатора мы привлекательны, так как заинтересованы в долгосрочных отношениях. Например, в действующей локации мы работаем уже 10 лет, — пояснил собеседник InfoPro54.

Напомним, в рамках международного форума технологического развития «Технопром-2018» «СИГМА.Новосибирск» анонсировала планы по строительству помещений для технологичных стартапов в кампусе поселка «Горки Академпарка». По словам Галкина, по разным причинам от этого проекта компания отказалась. В идеале новая площадка должна быть расположена в Академгородке — в радиусе 3-5 км от действующей.

По его словам, на старой площадке останутся компании ранних стадий развития, а подросшие стартапы, которые уже вышли на этап производства продукции и продаж, передислоцируются на новую — для масштабирования бизнеса.

— На новой площадке мы планируем разместить как производственные мощности, так и испытательные полигоны для беспилотников и роботов. Например, нам нужны цеха для компаний, которые занимаются производством дронов, накопителей энергии, роботов, а также испытательные полигоны обкатки логистических роботов и роботов для инвентаризации. Кроме того, нам нужен полигон для проведения облетов беспилотников, а это большие пространства с высотой потолков 7-8 метров, — говорит Галкин. — Напомню, что законодательство о дронах постоянно ужесточается, с точки зрения получения разрешений. А если испытания проходят на сертифицированной площадке, то вопросов у надзорных органов не возникает. Мы планируем в 2020 году масштабировать серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наших компаний Оптиплейн и SafeCopter. Перед отгрузкой каждого БПЛА клиенту мы должны выполнить облет на тестовом полигоне — для подтверждения квалификации. На собственной площадке это в 3-4 раза дешевле, чем на внешней.