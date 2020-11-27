Депутаты хотя заработать политические очки на «запрете МФО»

— Нам кажется, что авторы законопроекта, который сейчас внесен на рассмотрению в Госдуму (О запрете МФО. — Ред.), при его разработке в последнюю очередь думали о благополучии населения. Давайте не забывать, что меньше чем через год нас ждут выборы в Госдуму. Очевидно, что депутаты таким громким заявлением хотели заработать политические очки, а не решить назревшие социально-экономические проблемы людей. Этим как раз занимаются МФО. В условиях кризиса, когда люди остаются без работы, а банки ужесточают требования, микрофинансовые организации остаются практически единственным источником заемных средств. Ликвидировать микрофинансировые организации — это лишить доступа к финансовым услугам самые незащищенные слои населения.

Не стоит забывать, что микрофинансирование — это не только «займы до зарплаты». Например, «Ваш инвестор» работает с представителями микро- и малого бизнеса, которые не могут получить средства для развития бизнеса в банке, так как требования там слишком высокие, а зачастую являются невыполнимыми. Эти люди занимаются частными автоперевозками, мелкорозничной торговлей и так далее.

Не думаю, что законопроект дойдет даже до первого чтения и уж точно не получит поддержку правительства. Если честно, складывается ощущение, что его готовили люди, абсолютно не владеющие вопросом и полностью оторванные от реальности. Как, например, быть с государственными МФО, которые являются важным элементом госпрограммы по поддержке МСП? Куда пойдут тысячи сотрудников МФО по всей стране, оставшись без работы?

Безусловно, законодательство в отношении микрофинансового рынка нуждается в совершенствовании. И этот процесс активно идет — создан госреестр МФО, регулируются процентные ставки, усиливается контроль со стороны Центробанка. И мы в «Ваш инвестор» эти нововведения поддерживаем, так как они работают на консолидацию рынка и способствуют его очистке от серых игроков.