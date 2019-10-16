В Новосибирских «Пятёрочках» соберут 500 «корзин доброты»

Совместный проект компании X5 Retail Group и «Фонда продовольствия «Русь» — «Корзина доброты» — уже стал традиционным. Первый сбор продовольствия состоялся в Перми в одном из гипермаркетов «Карусель», а на сегодняшний день в акции приняли участие свыше 2 тысяч магазинов торговых сетей Х5 по всей России.

Суть однодневного марафона «Корзина доброты», запланированного в Новосибирске на 19 октября, очень проста: каждый участник благотворительной акции (то есть любой гость «Пятёрочки») может с 10 до 18 часов купить продукты с длительным сроком годности и передать их волонтерам в закассовой зоне. Они сформируют продуктовые наборы — те самые «корзины доброты», которые затем будут переданы 500 нуждающимся пожилым людям из 8 районов области: Колыванского, Коченевского, Кочковского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Тогучинского и Черепановского. Доля одиноких пенсионеров в этих районах достаточно существенна. Для них акция «Корзина доброты» становится реальным подспорьем и позволяет освободить часть денежных средств для других нужд.

— Функционал этой акции тщательно продуман, — поясняет Юлиа Назарова, президент благотворительной организации «Фонд продовольствия «Русь». — В «корзины доброты» входят макаронные изделия, крупы, мука, растительное масло, чай, кондитерские изделия — базовые продукты с высокой расходностью и не требующие особых условий хранения. Именно они составляют важную часть ежедневного рациона. Беря на себя покупку этих продуктов для сельских бабушек и дедушек, все мы — и покупатели, и координаторы проекта — фактически помогаем этим людям лучше справиться с нелегкой жизнью в глубинке. Например, меньше потратив на бакалею или чай, они смогут запасти больше дров, купить себе какую-нибудь обновку к зиме. Для участия в проекте «Фонд продовольствия «Русь» и X5 Retail Group привлекают волонтеров — благо, что волонтерское движение в Новосибирске хорошо развито. — Волонтерский корпус в Новосибирске очень плотный и активный, — комментирует Юлия Тюленева, директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка». — Это и молодежные движения, и «серебряные волонтеры». В каждом магазине, вовлеченном в проект, работают как минимум по два волонтера. Один — в торговом зале. Его миссия — помочь гостям выбрать нужные продукты, чтобы корзины были сформированы сбалансировано, без перебора по каким-то товарным группам. Второй волонтер — предварительный комплектовщик наборов. На него возложена первая сортировка для будущих «корзин доброты». А на следующий день — формирование наборов. В некоторых магазинах команды волонтеров будут больше — это решение принято по итогам прошлых акций. Так, в 2017 и 2018 годах высокую результативность показали «Пятёрочки» в центральных районах города, где большая плотность активного населения, большой транзитный трафик, потому и покупательская активность высока, и вовлеченность в благотворительную акцию. Для таких магазинов мы команду волонтеров усиливаем.

По словам Юлии Тюленевой, сейчас в обойме проекта — все 95 действующих на территории Новосибирска магазинов «Пятёрочка»:

— Выход марафона на общегородской уровень — это большой рывок в социальной активности. В прошлом году в ходе марафонов мы собрали 65 тонн продуктовых корзин. В этом году, думаю, будет еще больше. И, конечно, пригодятся наши наработки в сфере логистики — чтобы корзины были скомпонованы оптимально и доставлены оперативно, в течение недели. Компания X5 Retail Group взяла на себя все расходы, связанные с проведением акции.

Организаторы акции отметили, что работа волонтеров-консультантов будет максимально деликатной — никто из них не станет давить на посетителей магазина, побуждая купить больше товаров для акции, ибо благотворительность — дело добровольное, порыв души. Их миссия сугубо координирующая — отслеживать, по каким товарным группам недобор, а каких товаров уже достаточно. Всех волонтеров снабдят брошюрами с информацией о марафоне и контактами для желающих помочь не только продуктами, но и делом.

— Нередко на старте проекта мы сталкивались с недоверием. Многие думали, что продукты не доходят до получателей — бабушек и дедушек, — поделилась Юлия Тюленева. — Но это не так, о чем свидетельствует отчетность по каждой акции. Списки адресатов составляются очень тщательно — в этом помогают и Новосибирская епархия, и органы соцзащиты. Эта прозрачность постепенно свела к минимуму количество скептиков. Еще очень наглядным контраргументом служит привлечение этих людей к волонтерской работе. Примечательно, но пройдя всю цепочку (поучаствовав в комплектации и развозке, поработав на складе), такие скептически настроенные граждане становятся, пожалуй, самыми горячими энтузиастами проекта.

По результативности подобных сборов продовольственной помощи Новосибирск — в числе лидеров.

— У вас удивительный регион, — резюмирует Юлиа Назарова. — В Новосибирске и люди очень отзывчивые, и коллаборация епархии и минсоцразвития очень действенная. К слову, 500 адресатов — это условно-расчетное число. Есть основания думать, что будет собрано больше «корзин доброты», что условное число «500» будет превышено. А насколько превышено — об этом мы детально расскажем в ближайшие недели.

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