Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Райффайзенбанк предложил малому бизнесу бесплатный месяц эквайринга

  • 16/10/2019, 10:30
Тариф доступен всем новым клиентам с оборотом по эквайрингу до 300 тысяч рублей в месяц.

АО «Райффайзенбанк» представляет новый промо-тариф по эквайрингу для малого бизнеса. Месяц бесплатного обслуживания эквайринга позволит малому бизнесу протестировать сервис и решить, стоит ли платить за эту услугу в будущем.

— На старте бизнеса сложно понять, какие услуги действительно нужны, а какие – нет. Переплачивать за то, в чем не уверен, не хочется никому. Поэтому мы рассчитываем, что предпринимателям, которые только начинают свой бизнес, наше предложение будет интересно и полезно, — объяснил Константин Гвоздарев, старший менеджер отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка.

Отмечается, что тариф доступен всем новым клиентам с оборотом по эквайрингу до 300 тысяч рублей в месяц, которые подключают пакеты обслуживания в Райффайзенбанке. Бесплатный пробный период длится 30 дней с момента регистрации клиента в системах банка. По истечении периода услугу можно легко отключить, позвонив в информационный центр и вернув оборудование.

По данным ЦБ России, по итогам 2018 года доля безналичных платежей в совокупном обороте розничной торговли в России составила 56%. Регулятор прогнозирует, что эта доля в 2019 году вырастет на 9% и составит 65%. Для сравнения, в 2010 году только 5% покупок в торговых точках совершались безналичным способом. Рост популярности безналичных платежей среди российских граждан подтверждается исследованием Boston Consulting Group, в котором отмечается, что с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз.

— Есть основания полагать, что доля безналичных платежей будет расти. Бесконтактные способы оплаты делают безналичные платежи более удобными, а значит, более востребованными. На данный момент более 16% всех операций клиенты Райффайзенбанка по всей России совершают с помощью смартфонов. Одновременно с этим мы наблюдаем снижение спроса на наличные в отделениях и банкоматах, — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ — Союз» и «Ростелеком»

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком»

16/10/2019, 11:54
Претендентов на акции «Сибирьгазсервиса» не нашлось.
Наукополис обретает конкретику

Наукополис обретает конкретику

16/10/2019, 11:46
«Академгородок 2.0» в 2020 году вступит в период проектной детализации, а по экономическому значению он должен стать для региона своим Керченским мостом.
Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

16/10/2019, 10:39
Его планируется внедрить и на угольных станциях в Сибири.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24

Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

16/10/2019, 14:05

«Обувь России» разместила 3-летние биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

16/10/2019, 13:52

Выбрать можно, отозвать нельзя

16/10/2019, 13:36

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

16/10/2019, 13:10

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком»

16/10/2019, 11:54

Наукополис обретает конкретику

16/10/2019, 11:46

Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

16/10/2019, 10:39

В Новосибирских «Пятёрочках» соберут 500 «корзин доброты»

16/10/2019, 09:02

Маленькой Ульяне нужны деньги на вертикализатор

15/10/2019, 18:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Новосибирцы подписывают петицию против строительства надземного перехода на пл. Лыщинского

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска