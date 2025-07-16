В новосибирских школах могут отменить оценки по физкультуре, ИЗО и музыке

Депутаты Госдумы предложили Минпросвещения и Рособрнадзору пересмотреть пятибалльную систему оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду и перевести ее в зачетную систему. Соответствующий документ уже опубликован на сайте нижней палаты кабмина.

— Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», — говорится в документе.

По мнению парламентариев, оценки по этим предметам не влияют на дальнейший учебный и карьерный путь, но при этом оказывают на детей эмоциональное и психологическое давление

Старший преподаватель Института культуры и молодежной политики НГПУ, руководитель муниципального методического объединения учителей предметной области «Искусство» города Новосибирска Лилия Маточкина в беседе с корреспондентом Infopro54 напомнила, что данный вопрос обсуждается с начала 2000-х годов.

— Учительское сообщество выступает против отмены отметки, так как есть вероятность потери интереса детей к таким предметам, как музыка, ИЗО или физическая культура. Кроме того, отношение родителей и некоторых администраций школ к этим предметам так же может измениться, а дисциплины разделятся на «важные» и «второго сорта». Экзаменов нет, отметок нет, значит предметы не важные, — констатирует эксперт.

Собеседница редакции напомнила, что в школах региона сейчас большой дефицит учителей по данным предметам. Отсутствие отметки, по ее мнению, приведёт к тому, что музыку, ИЗО, труд и физкультуру будут вести другие учителя. Это будет ведение формальное, вместо данных предметов будут вестись на самом деле другие предметы.

— В последнее время много сделано для того, чтобы определить критерии оценивания по данным предметам. Они абсолютно адекватны и понятны. Так что убирать отметки не считаем целесообразным. Это мнение всех учителей искусства города Новосибирска, так как мы обсуждали не раз за эти два десятилетия данный вопрос на заседаниях городского методического объединения учителей предметной области «Искусство», — говорит Лилия Маточкина.

Директор Института Искусств НГПУ Вячеслав Еськов добавляет, что оценка может служить мотивирующим фактором для учеников, побуждая их к улучшению своих навыков и более глубокому изучению предмета.

— Искусство требует не только творческого подхода, но и конкретных навыков. Потому что на уроках ИЗО помимо прикладных задач развиваются навык творческого мышления, понимание основ композиции, цвета, формы и пространства, происходит раскрытие художественного потенциала и способности выразить себя визуально. И это не всегда именно про качество рисования, — рассуждает собеседник редакции.

При этом эксперт уверен, что выбор между оценкой и зачетом зависит от целей преподавания, а также от специфических потребностей и особенностей конкретного класса.

— Главное, чтобы метод оценивания способствовал развитию творческого потенциала и удовлетворению потребностей учащихся, — резюмирует Вячеслав Еськов.

Ранее редакция сообщала, что в августе в Новосибирске ждут большой наплыв заявок на тестирование детей мигрантов.