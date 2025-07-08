Наплыв детей мигрантов для сдачи русского языка в Новосибирске ждут в августе

Особенностью 2025 года в системе образования Новосибирска является изменение условий зачисления в образовательные организации города детей иностранных граждан. Об этом на оперативном совещании напомнил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. Нормативными документами предусмотрено тестирование таких претендентов в первоклассники.
— На сегодняшний день в Новосибирске прошли тестирование 70 поступающих в первый класс. 39 показали высокий уровень знаний русского языка. 31 ребенок — недостаточный уровень. Повторное тестирование им можно будет провести через три месяца, — сообщил чиновник.
По его словам, большой наплыв заявок на тестирование детей мигрантов в Новосибирске ожидают в конце июля – августе.
В Новосибирске тестирование проводится на трех площадках:
Для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщала, что в регионе определены девять площадок проведения тестирования на знание русского языка. По данным министерства образования региона, в 2025/2026 учебном году в области предстоит протестировать до 900 детей иностранных граждан. По данным Минобразования, в школах Новосибирской области сегодня обучается более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.
Закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.
Ранее редакция сообщала о том, что в МВД предупредили российские школы и вузы о штрафах до 500 тысяч рублей за приём на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru