Наплыв детей мигрантов для сдачи русского языка в Новосибирске ждут в августе

Особенностью 2025 года в системе образования Новосибирска является изменение условий зачисления в образовательные организации города детей иностранных граждан. Об этом на оперативном совещании напомнил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев. Нормативными документами предусмотрено тестирование таких претендентов в первоклассники.

— На сегодняшний день в Новосибирске прошли тестирование 70 поступающих в первый класс. 39 показали высокий уровень знаний русского языка. 31 ребенок — недостаточный уровень. Повторное тестирование им можно будет провести через три месяца, — сообщил чиновник.

По его словам, большой наплыв заявок на тестирование детей мигрантов в Новосибирске ожидают в конце июля – августе.

В Новосибирске тестирование проводится на трех площадках:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №167» (Октябрьский р-н);

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77» (Заельцовский р-н);

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 91». (Кировский р-н).

Для зачисления в первый класс ребенок должен продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи. На этом уровне тестирование проводится устно. Со второго класса в тест включаются задания для проверки навыков чтения и письма.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщала, что в регионе определены девять площадок проведения тестирования на знание русского языка. По данным министерства образования региона, в 2025/2026 учебном году в области предстоит протестировать до 900 детей иностранных граждан. По данным Минобразования, в школах Новосибирской области сегодня обучается более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.

Закон об обязательном тестировании на знание русского языка детей-мигрантов был принят в конце прошлого года, а вступил в действие 1 апреля 2025-го.

Ранее редакция сообщала о том, что в МВД предупредили российские школы и вузы о штрафах до 500 тысяч рублей за приём на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц.