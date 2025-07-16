В Новосибирске не состоялись торги по трем участкам под застройку в «Клюквенном»

Аукционы на право заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) в отношении трех земельных участков в микрорайоне «Клюквенный» (ул. Подневича) в Калининском районе Новосибирска, назначенные на 16 июля, признаны несостоявшимися. На участие в них не подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на интернет-площадке.

Напомним, на торги были выставлены участки площадью 22,2 тыс. кв. метров, 24,2 тыс. кв. метров и 25,8 тыс. кв. метров. Начальная цена аукционов — 36,653 млн рублей, 38,661 млн рублей и 38,548 млн рублей соответственно.

Все участки передавались в субаренду до 31 декабря 2032 года.

На сегодняшний день микрорайон «Клюквенный» является самой крупной территорией, подлежащей КРТ. Её площадь — более 200 га. Здесь планируется возвести 1 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит 35 тысяч человек. Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

Генеральный директор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (оператора реализации проекта — Ред.) Ашот Рафаелян сообщал, что первые шесть домов микрорайона застройщики планируют сдать в первом квартале 2026 года.

На сегодняшний день застройщикам в субаренду переданы 6 участков. Среди застройщиков микрорайона: новосибирская ГК «КПД Газстрой», ижевская компания «Талан», а также омский застройщик АО «Завод сборного железобетона №6».

Стоит отметить, что в июне в Новосибирске был заключил договор на авиамониторинг работ на площадке. Подрядчик в течение года будет с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдать за строительством дорог, линий тепло-, водоснабжения и водоотведения, электрических сетей и подстанций микрорайона «Клюквенный».

Ранее редакция сообщала, что проект застройки 700 га земли в Кировском районе подготовят в Новосибирске.