В новосибирских ЗАГСах молодоженам разрешили приглашать не больше шести гостей

По словам начальника управления по делам ЗАГС Новосибирской области Натальи Шустовой, в этом году заключений браков стало меньше, но все церемонии проводятся максимально безопасно – с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

— Услуги, предоставляемые отделами ЗАГС Новосибирской области, высоко востребованными жителями региона, их предоставление проводится при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Работают бактерицидные облучатели закрытого типа, осуществляется термометрия бесконтактным способом, проводится влажная уборка помещений, производится обработка дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей, специалистами на местах соблюдается масочный режим, производится проветривание помещений. Государственная регистрация и заключение брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак и гостей – не более 8 человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях мы тоже стараемся разводить, – прокомментировала Наталья Шустова.

Наталья Шустова также акцентировала внимание на том, что заявление на оказание любой из услуг отделов ЗАГС – по регистрации рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления или смерти – можно подать дистанционно – через портал Госуслуг.