В новосибирской компании «Стадион «Спартак» сменится совет директоров

Акционерное Общество «Стадион «Спартак» анонсировало внеочередное собрание акционеров, намеченное на март 2025 года. В повестке дня прекращение полномочий членов совета директоров компании и избрание состава нового совета. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества должны поступить до 1 февраля.
На июнь 2023 года в состав директоров «Стадиона «Спартак» входили:
Терешкова и Жигульский летом 2024 года ушли из мэрии. Работает ли в муниципалитете Константин Дерюгин на момент публикации редакции уточнить не далось. При появлении информации статья будет дополнена.
На данный момент информация о собственниках компании закрыта. Минувшим летом 56,34% акций ОАО «Стадион «Спартак» принадлежало РАТМ Холдингу, 43,6% акций —мэрии Новосибирска.
ОАО «Стадион «Спартак» создано в 1993 году. Уставный капитал – 157 млн рублей, стоимость чистых активов в 2023 году – 236,8 млн руб.
Стадион «Спартак» является главным стадионом города и области для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий с центральной ареной на 12,5 тысяч посадочных мест. Кроме того, на балансе общества 7 специализированных спортивных залов, легкоатлетический манеж, ледовый каток, футбольное поле с искусственной травой и подогревом, говорится в годовом отчете АО за 2023 год.
На территории общества и его спортивных сооружениях базируются на постоянной основе на правах аренды:
Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза, действующий в течение двух лет. Комиссия РФС подтвердила вторую категорию новосибирского стадиона. Она позволяет проводить матчи первого дивизиона.
Фото 2ГИС\\ автор: Наталья Темер.
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