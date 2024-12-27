В новосибирской компании «Стадион «Спартак» сменится совет директоров

Акционерное Общество «Стадион «Спартак» анонсировало внеочередное собрание акционеров, намеченное на март 2025 года. В повестке дня прекращение полномочий членов совета директоров компании и избрание состава нового совета. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества должны поступить до 1 февраля.

На июнь 2023 года в состав директоров «Стадиона «Спартак» входили:

Татьяна Гаськова, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РИД Групп – Новосибирск».

Константин Дерюгин, управление муниципального имущества мэрии Новосибирска.

Георгий Жигульский, департамент имущества мэрии Новосибирска.

Вадим Сысоева, АО «Управляющая компания «РАТМ-Девелопмент».

Анна Терешкова, департамент культуры мэрии Новосибирска, вице-мэр.

Лариса Тимохова, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «РИД Групп-Новосибирск».

Наталья Устинова первый заместитель генерального директора АО «РАТМ-Холдинг».

Терешкова и Жигульский летом 2024 года ушли из мэрии. Работает ли в муниципалитете Константин Дерюгин на момент публикации редакции уточнить не далось. При появлении информации статья будет дополнена.

На данный момент информация о собственниках компании закрыта. Минувшим летом 56,34% акций ОАО «Стадион «Спартак» принадлежало РАТМ Холдингу, 43,6% акций —мэрии Новосибирска.

ОАО «Стадион «Спартак» создано в 1993 году. Уставный капитал – 157 млн рублей, стоимость чистых активов в 2023 году – 236,8 млн руб.

Стадион «Спартак» является главным стадионом города и области для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий с центральной ареной на 12,5 тысяч посадочных мест. Кроме того, на балансе общества 7 специализированных спортивных залов, легкоатлетический манеж, ледовый каток, футбольное поле с искусственной травой и подогревом, говорится в годовом отчете АО за 2023 год.

На территории общества и его спортивных сооружениях базируются на постоянной основе на правах аренды:

МБУ ДО «СШОР по гимнастическим видам спорта» ;

ГАУ ДО НСО «СШЕ»;

МБУ ДО «СШ Энергия»;

МБУ СШОР «Центр спортивной борьбы»;

МБУ ДО ДЮФЦ «Спартанец»;

ГАУ ДО НСО «СТТТ по шахматам»;

АНО «ФК «Новосибирск».

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года стадион «Спартак» получил новый сертификат соответствия Российского футбольного союза, действующий в течение двух лет. Комиссия РФС подтвердила вторую категорию новосибирского стадиона. Она позволяет проводить матчи первого дивизиона.