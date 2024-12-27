Три ограничителя для фур установили в новосибирском жилмассиве «Хилокский»

Власти продолжают борьбу с проездом большегрузов в Хилокском микрорайоне.
— Вместо одного снесённого габаритного ограничителя установили сразу три. Теперь незаконный проезд большегрузов будет невозможен, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска.
Напоминаю, проезд фур возле дома № 4 на улице Малыгина был запрещен ещё в сентябре после многочисленных жалоб местных жителей и для реализации дорожной карты по наведению порядка на территории Хилокского микрорайона. Однако фуры неоднократно его сносили.
В ноябре на этом участке дороги вновь была установлена конструкция, и мэр Новосибирска потребовал разместить на этом участке камеру фотовидеофиксации. Однако водители грузовиков стали объезжать преграды через кладбище.
В ответ на многочисленные обращения граждан муниципалитет принял решение ограничить сквозное движение фур через общественное кладбище «Клещихинское». На дороге установили бетонные блоки и шлагбаум.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничитель для фур демонтировали в новосибирском жилмассиве «Хилокский».
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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