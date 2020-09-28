В Новосибирской области 69 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

За период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года в Новосибирской области выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях (по состоянию на конец дня 27 сентября), снято с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Остаются на контроле 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 54 общеобразовательных организациях, 69 классов переведены на дистанционное обучение.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций.

По состоянию на 27 сентября, полностью были переведены на дистанционное обучение две школы: МКОУ СОШ №16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ.

Отмечается, что в дошкольных образовательных учреждениях за весь период наблюдения с 1 по 27 сентября выявлено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди воспитанников в 12 детских садах. Снято с контроля 3 детских сада, 3 воспитанника. Остаются на контроле 9 детских садов, 11 заболевших воспитанников. Приостановлена деятельность Краснозерского детского сада №1. С 18 сентября выявлено 5 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников.

Также министерство образования Новосибирской области сообщило о результатах мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом (по состоянию на 25 сентября).

Что касается ОРВИ, то по состоянию на 25 сентября, полностью приостановлена деятельность двух детских садов и двух структурных подразделений общеобразовательных школ в сельской местности. Общее число заболевших детей – 64 ребенка. Частично приостановлена деятельность 12 детских садов, в которых закрыто 14 групп. Общее число заболевших детей – 109.

Среди общеобразовательных школ: полностью приостановлена деятельность трех сельских малокомплектных школ с общим количеством обучающихся 266 человек, из которых заболели 63. Частично приостановлена деятельность 35 школ, в которых закрыто 76 классов. Общее число заболевших детей – 502.

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