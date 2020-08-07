В Новосибирской области аграрии пообещали новую меру господдержки

Новая мера господдержки аграриев предусматривает возмещение части стоимости приобретенных минеральных удобрений, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Субсидия будет предоставляться хозяйствам со среднегодовой численностью работающих более 100 человек. Размер возмещения варьируется от 30 до 50% понесенных затрат и зависит от наличия в хозяйстве маточного поголовья молочного скота. На аналогичных условиях будет возмещаться и стоимость приобретенных средств защиты растений – размер субсидии здесь составит от 10 до 30% затрат на приобретение СЗР.

— С начала этого года мы детально проработали порядок предоставления новой меры поддержки, которая направлена на стимулирование повышения производительности, рост поголовья крупного рогатого скота, и на применение интенсивных методов хозяйствования, в частности удобрений и гербицидов. Соответствующие изменения в госпрограмму уже внесены, но в связи с тем, что весной, из-за пандемии у нас в приоритете были совершенно другие расходы – СИЗы, доплаты врачам – решение о выделении средств мы отложили до третьего квартала, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо вместе с депутатами, принять решение о выделении финансирования на эти новые меры поддержки.

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