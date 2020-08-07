В Новосибирской области средняя предлагаемая зарплата в строительной сфере – 52, 5 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для строителей разных специальностей в Новосибирской области составляет 52 500 рублей, по России в целом — 60 000 рублей. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, проанализировав более 9 000 вакансий, открытых в строительной сфере в регионе с июля 2019 года по июль 2020 года.

Отмечается, что наиболее высоким спросом пользуются инженеры ПТО, геодезисты, инженеры-сметчики, сварщики, электромонтажники. Причем данные специалисты требуются не только строительным компаниям, соискателей из этой сферы привлекали работодатели из отраслей услуг для бизнеса, розничной торговли, промышленного оборудования и техники, металлургии и металлообработки.

Зарплатные ожидания строителей региона, судя по данным из резюме на hh.ru, чуть ниже предложения работодателей — 50 000 рублей. Значительная часть резюме принадлежит инженерам, также работу активно ищут геодезисты, руководители проектов и архитекторы.

— В крупных городах региона порой достаточно посмотреть в окно или выйти на улицу, чтобы убедиться – строительный рынок растет и нуждается в персонале даже сегодня. Причем количество вакансий увеличивается быстрее, чем количество соискателей: в Новосибирской области конкуренция составляет меньше двух резюме на место, что говорит о серьёзном дефиците кадров в строительстве, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

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