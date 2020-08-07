Рейтинг банков от антиколлектора

— Мой семилетний опыт работы в защите прав граждан от неправомерных действий кредиторов позволяет мне составить рейтинг эффективности служб взыскания банков. Я думаю, что многим моим друзьям и бывшим банковским коллегам такой обзор будет любопытен.

Топ-5 банков с лучшей, на мой взгляд, системой работы с просроченной задолженностью и топ-5 банков, у кого с этим направлением огромные проблемы.

Лучшие в отрасли по взысканию:

1. АО «Альфа-Банк». С уважением отношусь к таким оппонентам. На всех этапах работа с просрочкой выстроена эффективно. Особенно отмечу профессионализм юристов. Лучшие в отрасли.

2. КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Оперативное выездное взыскание на небольших сроках просрочки — это действенный механизм. Особенно при больших суммах долга. Возможно, этот метод и дорогой, но точно самый эффективный.

3. Банк «Левобережный» (ПАО). Пример профессионализма регионального банка — «все друг друга знают». Служба взыскания старой закалки, многие выходцы из АО «Банк Русский Стандарт», который ранее был законодателем мод в части взыскания. Жестко, на грани фола, но за черту не переходят. Эффективно работают по телефону, на выездах, в суде и с приставами. В отличие от многих, кредитные договора в суде не расторгают и дополнительно просуживают проценты по тем, с кого удалось взыскать. Неэтично, но результативно.

4. Банк ВТБ (ПАО). Скептически отношусь к их работе на небольших сроках просрочки, надоедливыми звонками колл-центра сейчас никого не удивить. Результативность такого прозвона сомнительна, а драгоценное время «вернуть человека в график» теряется. Но после передачи договора «на землю» работа выстроена хорошо. Нет вопросов и по юридической части. Один из немногих банков, который понимает, что цессия третьим лицам гораздо лучше, чем коллекторам — точно денег в баланс больше приносит 🙂

5. ПАО Банк «ФК Открытие». Не знаю, как обстоят дела в европейской части страны, но в Сибири работают грамотно. Видимо, сказывается наследство ОАО «МДМ Банка»/ПАО «Бинбанк». Все-таки процессы в них были настроены верно. Я и сам к этому немного руку прикладывал.

Худшие в отрасли по взысканию:

1. АО «ЮниКредит Банк». Хорошо к нему отношусь, сам являюсь клиентом+зарплатный проект. Но с просрочкой банк не работает. От слова совсем. Ни звонков, ни смс, ни писем, ни выездов, ни обращений в суд. Такое ощущение, что просрочки у них нет или она ничтожна. Хорошо, если так, иначе проблемы.

2. Банк «УБРИР» (ПАО). Очень комфортный банк для тех, кто не может оплачивать кредиты (или не хочет). Никаких трудностей своим должникам банк не создает.

3. ПАО «Россельхозбанк». Мне абсолютно понятно, почему его постоянно докапитализирует собственник (государство). Такое ощущение, что работа с просрочкой — это что-то неинтересное и скучное. Никому ни до чего нет дела. Яркий пример неэффективной госструктуры.

4. ПАО АКБ «Связь-Банк»/ ПАО «Промсвязьбанк». Еще один пример неэффективности государства. Все процессы переданы на аутсорсинг коллекторам. Коллекторы точно зарабатывают, но зарабатывает ли сам банк?

5.АО «Газпромбанк». Зауважал с недавних пор их увлечение розницей и тому, как они отвоевывают долю рынка. Профессионально. Но над взысканием нужно работать. Оперативное обращение в суд — это правильная стратегия, но с многими должниками можно решить вопрос иначе. И с исполнительным листом нужно работать, недостаточно просто предъявить его в ОСП. Но, думаю, эти ребята точно научатся — перетряхнут бизнес-процессы.

Закончить свой пост хочется призывом ко всем кредиторам: соблюдайте 230-ФЗ и уважайте своих клиентов!

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