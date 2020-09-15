В Новосибирской области банки увеличили выдачу кредитов «наличными» на 4%

Количество выданных банками нецелевых потребительских кредитов (кредитов «наличными») в августе превысило показатели июля 2020 года на 9% и составило 1,37 млн кредитов, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). Выдачи в количественном выражении все еще меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года (в августе 2020 года было выдано на 11% меньше, чем в августе 2019 года), но этот разрыв продолжает постепенно сокращаться.

Среди 30 крупнейших по количеству выдач кредитов регионов наилучшая месячная динамика (август 2020 года по сравнению с июлем 2020 года) наблюдается в Татарстане (+14%), Иркутской области (+13%) и Забайкальском крае (+13%). В годовом выражении (август 2020 года по сравнению с августом 2019 года) кредитование почти восстановилось в Забайкальском крае (-1%) и Санкт-Петербурге (-9%). В Москве и Московской области выдачи все еще на 19% и 18% соответственно меньшем, чем были годом ранее. В Новосибирской области в августе выдано 22,2 тыс. кредитов. Это на 22% меньше, чем годом ранее, но на 4% больше, чем в июле текущего года.

— Выдачи кредитов наличными постепенно восстанавливаются после резкого сокращения в карантинные месяцы. Поскольку поддержку кредитованию все меньше оказывает эффект отложенного спроса, то темпы этого восстановления в ближайшие месяцы будут более умеренными и будут зависеть в первую очередь от нормализации экономики в стране, — генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Фото: pixabay.com, автор- Romi_Lado