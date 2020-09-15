Парадоксы господдержки занятости

— В начале 2020 года мы запустили социально-ориентированный проект «Лавка добра». Это торговая точка, расположенная в стерильной зоне аэропорта Толмачево. 100% товаров, которые там представлены, сделаны руками людей с инвалидностью, — рассказывает управляющий партнер АО «Саломея» Олег Якушев. — Мы помогаем им реализовывать себя и получать доход за свой труд. Естественно, что все операции по расчету проводятся «в белую».

Однако, реализуя этот проект, предприниматель столкнулся с парадоксальной проблемой.

— Как только человеку, имеющему инвалидность, приходит оплата за его труд, он теряет кучу преференций и льгот: компенсации на санаторно-курортное лечение, бесплатное обслуживание по медикаментам и прочее. Получается, что мы стараемся людей вытянуть в правовое поле в статусе ИП, самозанятых и т.д. — и сразу же бьем их за это по рукам, — констатирует Якушев.

Соорганизатор «Лавки добра» Николай Алексеев пояснил, что проект стартовал в 2017 году в Барнауле. В Новосибирске находится вторая точка лавки. Сейчас с проектом сотрудничают около 40 партнеров.

— В качестве благотворительной организации мы работаем с разными грантами, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья и часто сталкиваемся с такими ситуациями: НКО получает гранты на обучение граждан с ОВЗ, а потом они, получив необходимые знания и навыки, не могут официально устроиться на работу, потому что теряют все выплаты и льготы. Какова величина этих выплат, можно ли на них прожить — дело десятое. Это никого не волнует, но получающий их человек не должен даже пытаться работать самостоятельно?! — возмущается Алексеев. — У наших партнеров — благотворительного фонда — была ситуация, когда многодетную маму попросили поработать няней. Пока мама ребенка искала работу, женщина занималась ее и своими детьми. Ей перечислил оплату 8 тысяч рублей «в белую», официально, оплатили все налоги, а пенсионный фонд снял с нее выплаты за два месяца!!! То есть инициативу уйти от иждивенчества у людей рубят на корню.

Николай Алексеев пояснил, что его организация работает с людьми творческих специальностей, у которых ситуация еще более сложная.

— Желающих пройти обучение у нас немного. Для этого нужны определенные навыки, но такие люди есть. Они получают доход от реализации своей продукции, а этот процесс может занять несколько месяцев. Официально трудоустроиться они не могут, официально зарегистрироваться как ИП или самозанятый — тоже, так как теряют свой статус. Что остается делать тем, кто хочет работать? Уходить в «серую зону», — констатирует Алексеев. — Мы видим, что среди инвалидов сейчас растет интерес к IT-специальностям, но заказчики с ними чаще всего рассчитываются «в темную». Из тех же соображений, а не из-за того, что не хотят работать легально.

По оценке собеседника Infopro54, ситуация сильно обострилась во время карантина и самоизоляции.

— Инвалиды сейчас просто боятся браться за какую-то работу, опасаясь потерять льготы и выплаты в нестабильной экономической ситуации, — говорит Николай Алексеев.

С похожей проблемой компания «Саломея» столкнулась при реализации еще одного социально ориентированного проекта.

— У нас была идея брать на производство выпускников детских домов. Мы договорились с директорами этих учреждений, со швейными училищами. Но в итоге получилось, что выпускники детдомов приходят ко мне и просят, чтобы я подписал им отказ в приеме на работу. Спрашиваю: «Почему?», они говорят: «Вы будете мне платить 20-25 тысяч рублей, а как безработный я будут получать пособие от государства в 40 тысяч рублей», — поясняет Олег Якушев. — Никогда молодая швея без опыта работы не будет на фабрике получать 40 тысяч, вот и пытаются подростки тянуть деньги от государства, не работая или работая без официального трудоустройства.

По его словам, эту проблему необходимо решать на федеральном уровне, чтобы не стимулировать социальное иждивенчество, а дать людям, которые хотят зарабатывать самостоятельно, возможность легально работать, не опасаясь за потерю льгот.

В августе эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова отмечали, что за 2 квартал 2020 года уровень безработицы в регионах России вырос на 30%, почти 40% безработных пришли из теневого сектора. По версии Новосибирскстата, уровень безработицы в регионе во 2 квартале 2020 года вырос до 6,4% (в первом квартале — 5,6 %), количество официально зарегистрированных безработных составило 90,7 тысяч человек, (78,8 тысяч). По экспертным данным, до пандемии «в тени» в Новосибирской области находились около 350 тысяч граждан трудоспособного возраста.

Фото: pixabay.com, автор- dickusvi