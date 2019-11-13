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В Новосибирской области будет усилена борьба с теневым оборотом древесины

По инициативе регионального минприроды был разработан законопроект, регулирующий деятельность пунктов хранения и отгрузки древесины.
  • 13/11/2019, 18:32
В Новосибирской области будет усилена борьба с теневым оборотом древесины

В рамках национального проекта «Экология» в Новосибирской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, работа ведется по двум направлениям – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов (к 2024 году в объеме 100%).

— В Новосибирской области на протяжении последних пяти лет план по лесовосставновлению перевыполняется. В этом году исполнение плана составило 105% или 6 528 га. Таким образом, по данному направлению регион справляется с задачами нацпроекта, — отметил он.

Второе направление нацпроекта в части сохранения лесов – оснащение учреждений специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров и лесовосстановлению. Для лесхозов региона уже закуплено 36 единиц техники. На покупку еще 16-и единиц заключены контракты, в ближайшее время ожидается их поставка. Кроме того, в этом году впервые за счет средств областного бюджета закуплено 39 единиц лесохозяйственной техники.

Евгений Рыжков подчеркнул, что к работе по сохранению лесного фонда также относится борьба с «черными лесорубами». По его словам, по инициативе регионального минприроды был разработан законопроект, регулирующий деятельность пунктов хранения и отгрузки древесины.

— Законопроект был вынесен правительством региона на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области, он уже прошел первое чтение. Цели законопроекта – регистрация всех пунктов складирования, переработки и отгрузки древесины. Согласно проекту закона, минприроды будет наделено рядом функций, в том числе по проверке таких пунктов. Законопроект направлен на предотвращение теневого оборота древесины и как следствие будет способствовать защите и сохранению лесного фонда региона. Подобные законы уже действуют в трех субъектах Сибирского федерального округа, где показали свою эффективность, — отметил он.

Евгений Рыжков подчеркнул, что на сегодняшний день основными направлениями работы по борьбе с «черными лесорубами» являются патрулирование и контрольные мероприятия – в этом году их проведено более 11 тысяч (9 тысяч в прошлом году). Госинспекторами составлено 707 протоколов на сумму 4,7 млн рублей, выявлено 193 факта незаконных рубок (202 в прошлом году). Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, составил 97,7 млн рублей, возбуждено 133 уголовных дела по факту незаконной рубки. По всем случаям материалы направляются в следственные органы, сейчас по ним ведется проверки.

Фото: Ростислав Нетисов

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