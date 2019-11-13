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Мэрия перестала согласовывать строительство домов без мусоропроводов

Федеральный минстрой заявляет, что это нарушает законодательство.
  • 13/11/2019, 18:15
Автор: Юлия Данилова
Мэрия перестала согласовывать строительство домов без мусоропроводов
Требования об обязательной установке мусоропроводов фактически ставят крест на программе раздельного сбора отходов.

— Хотелось бы заострить внимание по поводу ситуации, которая развивается вокруг системы мусороудаления во вновь строящихся жилых домах. При строительстве данных объектов необходимо предусматривать в их конструкции мусоропроводы (по федеральным СанПИНам). Мы считаем, что застройщику нужно предоставить право техническим заданием при выборе класса проектируемого объекта самостоятельно определять потребность в мусоропроводах, — сообщил, выступая на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента, начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска Евгений Улитко.

Он напомнил, что регламентирующий эти требования СанПИН был разработан в 2002 году и информации/рекомендаций о том, каким должен быть мусоропровод, чтобы обеспечить раздельный сбор мусора, не содержит.

Улитко предложил провести рабочую встречу с участием контролирующих органов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

— Предлагаю обсудить насколько, в принципе, мусоропроводы необходимы в наших реалиях. В последнее время очень мало домов, строящихся в Новосибирске, ими обеспечены, — подчеркнул он.

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев прокомментировал, что именно его управление работало с застройщиками по рассмотрению проектных решений, в том числе по системам мусороудаления.

— Мы действовали на основании распоряжения мэра, опираясь на то, что существуют три варианта мусороудаления. Если по нормативам выдерживается размещение контейнерных площадок, то устанавливаются они. Если нет — то предусматривается строительство мусоропровода. Но в этом году нам пришло письмо из Минстроя РФ. Они осведомлены, что в Новосибирске осуществляется согласование отсутствия мусоропроводов в объектах, и заявили, что данные мероприятия с нашей стороны незаконны, так как в объектах свыше 4 этажей должны быть мусоропроводы, — говорит Кондратьев. — В связи с этим на сегодняшний день мы приостановили данные согласования и просим помощи в решении этого вопроса.

Председатель комитета Евгений Покровский считает, что это требование фактически означает возврат к старой системе сбора мусора.

— Мы (застройщики) только исключили из проектирования мусоропроводы и перешли на программу раздельного сбора мусора. Сегодня требование об их установке ставит крест на программе, — заявил он.

В итоге комитет решил провести круглый стол и обсудить проблему более детально с участием застройщиков, надзорных органов, общественности. По его результатам комитет выйдет с законодательной инициативой на федеральный уровень.

Стоит отметить, что во многих домах Новосибирска, где установлены мусоропроводы, они заварены по согласованию с жильцами. Люди предпочитают выносить мусор в контейнеры на улице. Это позволяет избежать постоянных засоров мусоропровода и, как следствие, неприятного запаха в подъездах.

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