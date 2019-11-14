Минсельхоз отдает предпочтение робот-фермам и крупным проектам

— Получены заявки от начинающих хозяйств и семейных животноводческих ферм с крупными объемами финансирования и бизнес-планами, — говорит Невзорова. — Мы хотели получить более высокотехнологичные фермы. То есть основные показатели все равно у нас: количество созданных рабочих мест и количество поголовья. Максимальная сумма гранта — это 3 гранта по 30 млн рублей по семейным фермам, роботизированным фермам, двум фермам с роботизированными залами.

По данным фермам предполагается увеличение стада в пределах тысячи голов.

С необходимостью поддержки модернизированных хозяйств согласны и члены комитета.

— Планировалось 8 проектов с меньшим объемом финансирования, — поясняет председатель комитета Олег Подойма. — Вместо этого появились несколько проектов по 30 млн рублей. Они изменились не суммарно, а количественно. Минсельхоз говорит о роботизированных фермах. За ними будущее, потому их надо поддерживать.

— Здесь поступило всего две заявки, — говорит замминистра. — В связи со сложившейся благоприятной ситуацией по заразным и незаразным болезням КРС в текущем году не возникла потребность в реализации данной программы.

Еще одна корректировка касается подпрограммы по предупреждению возникновения африканской чумы свиней и других заразных болезней животных.

Акцент господдержки на крупных проектах привел к снижению остальных целевых индикаторов. Так, количество подпадающих под программу ферм на базе КФХ сократилось вдвое — с запланированных 8 до 4, начинающих фермеров — с 27 до 22, сельхозкооперативов — с 4 до 2. Это настораживает некоторых депутатов.

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога — говорит зампредседателя комитета Денис Субботин. — Может, мы вообще не то делаем? Мы же на эти 4 кооператива резервировали деньги. Остальные крестьяне, которые что-то ковыряют, что-то доят, их не получили. Меня пугает то, что у нас такие большие разбросы. Это же не 1-3%, а в 2 раза.

В то же время, как сообщает региональный минсельхоз, остальные товаропроизводители без поддержки не останутся. С 2020 года фермеры смогут вернуть часть средств, потраченных на приобретение оригинальных семян, на проведение диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота, на закладку и уход за садовой земляникой, а также на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельхозназначения. Также с 2019 года хозяйственники могут получить софинансируемую из федерального бюджета компенсацию до 70% затрат на проведение культуртехнических работ на выбывших сельхозугодьях.

По информации регионального минсельхоза, скорректирован общий объем финансирования госпрограммы с 3,995 до 3,983 млрд рублей. В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации сельхозпродукции» — до 3,449 млрд. В рамках подпрограммы проведения эпизодических санитарных мероприятий — с 429 до 448 млн рублей.