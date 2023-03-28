В Новосибирской области будут судить главу Озеро-Карачинского сельсовета

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем необоснованное расходование бюджетных денежных средств на сумму свыше 62 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чановского района Новосибирской области.

B прокуратуре Чановского района Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района. Он обвиняется в превышение полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в период с июля по декабрь 2018 года обвиняемый незаконно подписал акты приемки выполненных работ по договору с ООО «Абсолют» на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль.

— В указанные документы были включены недостоверные сведения о выполненных работах, поставленном оборудовании, повышенном коэффициенте при строительно-монтажных работах, что повлекло необоснованное расходование бюджетные денежных средств на сумму свыше 62 млн рублей, — говорится в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Абсолют» — зарегистрирована 23 июля 2010 года. Основным видом деятельности компании ООО «Абсолют» является «Строительство жилых и нежилых зданий».

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