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Завершено сооружение пилона четвертого моста в Новосибирске

  • 27/03/2023, 16:42
Автор:
четвертый мост в Новосибирске
В ближайшее время компания планирует приступить к монтажу вантовой системы.

В минувшие выходные строительным дивизионом Группы «ВИС» завершено бетонирование последних захваток пилона вантового моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

 Окончание работ по возведению пилона  один из самых значимых этапов всего проекта. Работы стартовали в мае 2021 года, когда было завершено устройство свайного основания фундамента, и велись практически всё время в круглосуточном режиме. В ближайшее время мы приступим к монтажу вантовой системы, подготовительные работы к этому ещё одному технологически сложному этапу уже завершаются,  отметил Владислав Вавилин, заместитель генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС».

Проектом мостовой переправы предусмотрен вантовый участок. Пролёт длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн с помощью 70 стальных тросов будет удерживать вантовая система. Работы будут выполняться с привлечением специализированной организации  российского подразделения французской компании Freyssinet.

Новосибирская мостовая концессия  крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнёрства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета. Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры составляет более 5 километров, 3,5 из которых автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок. Создание скоростной хорды, соединяющей разделённые рекой части Новосибирска, позволит значительно разгрузить трафик на действующих мостах, стать основой модернизации всей транспортной системы Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Кузбассе создано уникальное экологичное производство по переработке шин.

Фото предоставлены пресс-службой Группы «ВИС»

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : четвертый мост в Новосибирске мост через Обь Группа ВИС


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