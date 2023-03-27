Завершено сооружение пилона четвертого моста в Новосибирске

В минувшие выходные строительным дивизионом Группы «ВИС» завершено бетонирование последних захваток пилона вантового моста через реку Обь в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС».

— Окончание работ по возведению пилона — один из самых значимых этапов всего проекта. Работы стартовали в мае 2021 года, когда было завершено устройство свайного основания фундамента, и велись практически всё время в круглосуточном режиме. В ближайшее время мы приступим к монтажу вантовой системы, подготовительные работы к этому ещё одному технологически сложному этапу уже завершаются, — отметил Владислав Вавилин, заместитель генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС».

Проектом мостовой переправы предусмотрен вантовый участок. Пролёт длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн с помощью 70 стальных тросов будет удерживать вантовая система. Работы будут выполняться с привлечением специализированной организации — российского подразделения французской компании Freyssinet.

Новосибирская мостовая концессия — крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнёрства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета. Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры составляет более 5 километров, 3,5 из которых — автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок. Создание скоростной хорды, соединяющей разделённые рекой части Новосибирска, позволит значительно разгрузить трафик на действующих мостах, стать основой модернизации всей транспортной системы Новосибирска.

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