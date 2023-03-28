Маркетплейсы могут вывести из-под ограничений на антимонопольные проверки

После конфликта Wildberries с ПВЗ в правительстве снова подняли вопрос об ужесточении контроля за маркетплейсами. В частности, предлагается вывести их из-под ограничений на антимонопольные проверки, сообщает «Ъ».

Хоть Wildberries и пообещала урегулировать обратную связь и систему арбитража, в ФАС всё же допускают расширение антимонопольного контроля. В ведомстве считают, что это защитит права участников рынка, в том числе малого и среднего предпринимательства и потребителей.

По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, площадкам могут грозить ограничения, аналогичные тем, что распространяются на торговые сети: они не могут занимать более 25% рынка определенной территории.

При этом партнёр аналитического агентства Data Insight Федор Вирин уверен, что обороты крупнейших маркетплейсов еще не достигли уровня показателей крупных розничных сетей и признаков монополии на рынке онлайн-торговли нет.

По его словам, участникам рынка e-commerce придётся в будущем учитывать интересы десятков тысяч управляющих ПВЗ, продавцов, курьеров, производителей.

Следует отметить, что в Годуме считают, что онлайн-ритейл нуждается в законах, которые позволят защитить представителей отрасли. Депутаты уже обсудили принципы нормативно-правового регулирования интернет-торговли, предложив ввести уголовную ответственность за мошенничество на маркетплейсах.

Ранее редакция сообщала, что Wildberries обязали создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов.

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