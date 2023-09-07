В Новосибирской области директора школы уличили в нецелевом использовании средств

Куйбышевская межрайонная прокуратура установила факт нецелевого использования бюджетных средств директором школы. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ведомством установлено, что школа заключила с одним из предпринимателей муниципальный контракт на поставку товара для Центра образования естественнонаучной технологической направленности «Точка роста» на общую сумму свыше 90 тыс. рублей.

— По контракту подписана товарная накладная, деньги перечислены поставщику. Вместе с тем, в ходе проведения проверки с выходом на место товар по предмету контракта в образовательном учреждении отсутствовал, — говорится в сообщении.

Директору образовательного учреждения внесено представление, он привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры товар по предмету контракта поставлен в образовательное учреждение.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района.