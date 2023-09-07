Стало известно, как мошенники обманывают туристов в «бархатный сезон»

В «бархатный сезон» аферисты преимущественно используют «эксклюзивные» туры для обмана туристов. Подробности в беседе с «Известиями» раскрыл юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По словам эксперта, наиболее популярным сценарием мошенников по-прежнему остается предложение «эксклюзивных» туров, что подразумевает навязывание некачественных экскурсий по завышенным ценам.

Кроме того, туристов зачастую принуждают заплатить сборы (например, курортный или городской), которые значительно превышают существующие налоги.

Также к довольно распространенным схемам можно отнести продажу поддельных сувениров или предложения «бесплатно» продегустировать местную продукцию.

Русяев предупреждает, что следует остерегаться «слишком хороших» предложений.

— Если что-то звучит невероятно выгодно, скорее всего, это ловушка, — добавил он.

Юрист посоветовал внимательно изучать и проверять отзывы в интернете, а также сравнивать цены, опираясь на информацию из разных источников, а еще сохранять все чеки и договоры.

Ранее редакция сообщала, что власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии.