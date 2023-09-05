Прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района

14 школ в Убинском районе Новосибирской области оснащены кнопками тревожной сигнализации после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Прокурор Убинского района обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании оснастить школы системами экстренного оповещения и передачи сообщений о возможных чрезвычайных происшествиях.
Барабинский районный суд иски прокурора удовлетворил в полном объеме.
— Решения суда исполнены, права несовершеннолетних защищены. В 14 школах района установлены кнопки тревожной сигнализации, которые введены в эксплуатацию к началу учебного года, — говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала, что прокурор заставил 12 школ закрыть окна на замки в Болотнинском районе.
Фото: freepik.com, freepik
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