Прокуратура добилась установки кнопок тревожной сигнализации в 14 школах Убинского района

14 школ в Убинском районе Новосибирской области оснащены кнопками тревожной сигнализации после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Прокурор Убинского района обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании оснастить школы системами экстренного оповещения и передачи сообщений о возможных чрезвычайных происшествиях.

Барабинский районный суд иски прокурора удовлетворил в полном объеме.

— Решения суда исполнены, права несовершеннолетних защищены. В 14 школах района установлены кнопки тревожной сигнализации, которые введены в эксплуатацию к началу учебного года, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что прокурор заставил 12 школ закрыть окна на замки в Болотнинском районе.