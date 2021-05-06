В Новосибирской области доля просроченных кредитов на покупку строящегося жилья снизилась на 1%

Согласно данным коллекторского агентства «Долговой консультант», доля «плохих» долгов по ипотечным договорам на строящееся жилье за I квартал текущего года увеличилась на 0,5% и достигла 8,9%.

— Игра в удовлетворение спроса на строящееся жилье по введенным год назад правилам показывает свои первые негативные плоды, доля просроченных ипотек под залог ДДУ в общем объёме проблемной ипотечной задолженности достигла 9%, тогда как в начале текущего года она едва доходила до 8,4%, а в марте 2020-го — 7,9%, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Таким образом, сегодня каждый десятый просроченный ипотечный кредит – это кредит, взятый на покупку строящегося жилья.

По мнению эксперта, ипотечный рынок первичной недвижимости имеет свои отличительные особенности, а просрочка чаще всего возникает при нарушении сроков ввода жилья в эксплуатацию. Восстановление платежеспособности клиентов в таких случаях происходит гораздо реже. Аксенов считает, что ситуация может начать исправляться в случае сворачивания программы льготной ипотеки.