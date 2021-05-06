В Новосибирской области доля просроченных кредитов на покупку строящегося жилья снизилась на 1%

Согласно данным коллекторского агентства «Долговой консультант», доля «плохих» долгов по ипотечным договорам на строящееся жилье за I квартал текущего года увеличилась на 0,5% и достигла 8,9%.
— Игра в удовлетворение спроса на строящееся жилье по введенным год назад правилам показывает свои первые негативные плоды, доля просроченных ипотек под залог ДДУ в общем объёме проблемной ипотечной задолженности достигла 9%, тогда как в начале текущего года она едва доходила до 8,4%, а в марте 2020-го — 7,9%, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Таким образом, сегодня каждый десятый просроченный ипотечный кредит – это кредит, взятый на покупку строящегося жилья.
По мнению эксперта, ипотечный рынок первичной недвижимости имеет свои отличительные особенности, а просрочка чаще всего возникает при нарушении сроков ввода жилья в эксплуатацию. Восстановление платежеспособности клиентов в таких случаях происходит гораздо реже. Аксенов считает, что ситуация может начать исправляться в случае сворачивания программы льготной ипотеки.
— Программа льготной ипотеки увеличила долю кредитов на покупку строящегося жилья в общем объёме ипотечного портфеля. По мере сворачивания программы доля ипотеки под залог ДДУ перестанет расти. И если застройщики справятся с завершением строительства текущих проектов, то ситуация с просроченными кредитами на строящееся жильё останется лишь частью ситуации с просроченными ипотечными кредитами и не выльется в отдельную проблему, — резюмировал Денис Аксёнов.
Фото: pixabay.com автор: Tumisu
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