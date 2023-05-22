Рекламодателям

В Новосибирской области ЕГЭ пройдет под видеонаблюдением от «Ростелекома»

  • 22/05/2023, 10:56
«Ростелеком» оснастил системой видеонаблюдения все пункты проведения ЕГЭ в Новосибирской области.

РостелекомУмные камеры, способные самостоятельно выявлять нарушения, установлены в каждой из 1,5 тысяч аудиторий 99 школ региона.

Экзаменационная кампания стартует уже через несколько дней, а видеоконтроль поможет обеспечить порядок при проведении ЕГЭ и объективность оценок. Камеры «Ростелекома» будут вести прямую трансляцию на портал «Смотри ЕГЭ», а также фиксировать процесс печати, сканирования и раскладки материалов. При этом персональные данные и другие конфиденциальные сведения останутся в тайне.

«В Новосибирской области мы уже много лет оказываем услуг видеонаблюдения на ЕГЭ. Наша система мониторинга оснащена искусственным интеллектом, данные передаются по защищенным каналам связи, а для непрерывности ее работы мы предусмотрели бесперебойные источники питания и дежурство специалистов технической поддержки в каждом пункте сдачи экзаменов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Видеокамеры передают изображение и звук в высоком качестве, а также ведут запись непосредственно на устройства и в облачное хранилище. Аналитические навыки позволяют системе самостоятельно отслеживать нарушения как при проведении экзамена, так и при просмотре архивных видео. В таких случаях наблюдателям подается сигнал.

По данным Министерства образования Новосибирской области в 2023 году ЕГЭ сдают свыше 15 тысяч жителей региона. Самыми популярными из необязательных предметов стали обществознание, его выбрали более семи тысяч человек, и математика профильного уровня — 5,7 тысячи.

Реклама. Рекламодатель   ПАО «Ростелеком

Фото предоставлено рекламодателем

129
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : цифровые услуги телеком Ростелеком видеонаблюдение на ЕГЭ


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

В Толмачёво оштрафовали предприятие общепита за низкую зарплату

22/05/2023, 10:58

Правила для строительства деревянных многоэтажек будут введены к 2024 году

22/05/2023, 10:46

Инвестиции в апартаменты: плюсы и минусы

22/05/2023, 10:30

Страховые компании рассказали о покрытии ущерба от ядерного взрыва, военных действий и последствий гражданской войны

22/05/2023, 09:45
Популярное

В Новосибирске произошел пожар в трех частных жилых домах

22/05/2023, 10:34

Мигранты устроили массовую драку на Хилокской в Новосибирске

22/05/2023, 10:14

Предприниматели предложили увеличить в стране рабочую неделю до шести дней

22/05/2023, 10:11

Новости компаний

Сибиряки могут успеть оформить кредит наличными под 4,9 % годовых

22/05/2023, 07:30

Сбер и Новосибирская область проводят дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

19/05/2023, 17:50

Число получателей детских выплат в Новосибирской области выросло на 40%

19/05/2023, 15:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска