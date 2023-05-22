В Новосибирской области ЕГЭ пройдет под видеонаблюдением от «Ростелекома»

Умные камеры, способные самостоятельно выявлять нарушения, установлены в каждой из 1,5 тысяч аудиторий 99 школ региона.

Экзаменационная кампания стартует уже через несколько дней, а видеоконтроль поможет обеспечить порядок при проведении ЕГЭ и объективность оценок. Камеры «Ростелекома» будут вести прямую трансляцию на портал «Смотри ЕГЭ», а также фиксировать процесс печати, сканирования и раскладки материалов. При этом персональные данные и другие конфиденциальные сведения останутся в тайне.

«В Новосибирской области мы уже много лет оказываем услуг видеонаблюдения на ЕГЭ. Наша система мониторинга оснащена искусственным интеллектом, данные передаются по защищенным каналам связи, а для непрерывности ее работы мы предусмотрели бесперебойные источники питания и дежурство специалистов технической поддержки в каждом пункте сдачи экзаменов», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Видеокамеры передают изображение и звук в высоком качестве, а также ведут запись непосредственно на устройства и в облачное хранилище. Аналитические навыки позволяют системе самостоятельно отслеживать нарушения как при проведении экзамена, так и при просмотре архивных видео. В таких случаях наблюдателям подается сигнал.

По данным Министерства образования Новосибирской области в 2023 году ЕГЭ сдают свыше 15 тысяч жителей региона. Самыми популярными из необязательных предметов стали обществознание, его выбрали более семи тысяч человек, и математика профильного уровня — 5,7 тысячи.