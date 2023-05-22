В Толмачёво оштрафовали предприятие общепита за низкую зарплату

Почти 40 сотрудников предприятия общественного питания, работающего на территории аэропорта «Толмачево», недополучали заработную плату. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

– В нарушение закона 37 работникам организации выплата заработной платы осуществлялась в объеме менее минимального размера оплаты труда, а также без учета нормальной продолжительности рабочей недели, – говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим вынесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого работникам произведена выплата заработной платы в общем размере 750 тыс. рублей. Должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Также виновное лицо было оштрафовано на 10 тысяч рублей.

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