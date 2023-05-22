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Правила для строительства деревянных многоэтажек будут введены к 2024 году

  • 22/05/2023, 10:46
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Правила для строительства деревянных многоэтажек будут введены к 2024 году
При этом проекты таких построек готовятся уже сегодня.

Министерство строительства и ЖКХ РФ Соответствующий документ планирует внедрить правила для строительства деревянных домов высотой до 12 этажей к 2024 году, передают «Известия» со ссылкой ведомство.

В Минстрое изданию сообщили, что постройки из деревянных панелей значительно более устойчивы к нагрузкам, обладают высокой прочностью, их быстро строить, вместе с те, они экономичны, а главное преимущество в том, что их можно возводить практически во всех климатических условиях.

Следует отметить, что проекты таких построек готовится уже сегодня. Среди них: гостиничные комплексы столицы России, Московской и Иркутской областей.

Однако существуют и определенные трудности, возникающие в процессе в реализации подобных проектов, они заключаются, в основном, в необходимости подготовить большое количество СНиПов и преодолеть общественное недоверие к таким домам, как ненадежным и пожаронебезопасным.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на ул. Иподромской построят 43-этажный небоскрёб.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : строительство деревянных домов правила строительства деревянных многоэтажек недвижимость Минстрой РФ деревянные многоэтажки


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