Россия заняла 52-е место в мировом рейтинге по уровню роста цен в 2022 году

По результатам прошлого года РФ, инфляция в которой составила почти 12%, стала 52-й по уровню роста цен среди других стран мира, пишут РИА Новости.

Самую высокую инфляцию показали Зимбабве (243,8%), Венесуэла (234%) и Ливан (122%). Четвертой в списке стала Аргентина (94,8%), а пятым — Судан (87,3%). Турция стала (64,3%) шестой, Шри-Ланка (59,2%) — седьмая.

В первую десятку вошли также Суринам (54,6%), Гана (54,1%) и Гаити (48,3%).

Из европейских государств в топ-50 оказались 17, из которых 11 — члены ЕС.

Ощутимо инфляция разогналась в Молдавии (30,2%), в Украине (26,6%), в Венгрии (24,5%), Литве (21,7%) и Латвии (20,8%).

Среди соседей России самые высокие темпы роста цен наблюдались в Казахстане (20,3%), Киргизии (14,7%) и Азербайджане (13,9%). В Белоруссии и Узбекистане инфляция также выше российской — 12,8 и 12,3% соответственно.

Наиболее низкая инфляция зафиксирована в Китае — всего 1,8%, а также в Омане — 1,98%.

Единственная страна мира, которая отличилась дефляцией, Южный Судан — там цены упали на 11,6%.

Исследование основано на данных национальных статистических служб 193 государств — членов ООН.

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