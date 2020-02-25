Депутаты предлагают «прижать» строителей апартаментов

Депутаты горсовета Новосибирска предлагают мэрии проработать варианты регулирования рынка строительства гостиниц в городе в части разрешения на строительство апартаментов. Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии по градостроительству.

― Депутаты приняли решение рекомендовать департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска совместно с управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии с учетом региональной практики проработать возможные варианты разрешения проблемы строительства гостиниц, по факту используемых для постоянного проживания, ― сообщают в горсовете. ― Кроме того, было предложено разработать и направить письмо в Министерство строительства и ЖКХ РФ по проблеме строительства гостиниц на территории города, по факту используемых для постоянного проживания.

Обеспокоенность представителей депутатского корпуса вызвал тот факт, что на территориях, запрещенных под жилищное строительство и предназначенных под развитие гостиничного бизнеса, возводятся апартаменты, в которые потом «на постоянной основе» заселяются люди. При этом, как сообщил инициировавший рассмотрение данного вопроса председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, новоселы постфактум сталкиваются с рядом «сюрпризов» по части соцкультбыта, о чем впоследствии сообщают депутатам на приемах.

― Ко мне обращаются люди, которые приобрели квартиры в апартаментах, и требуют помощи в постановке на очередь в дошкольное учреждение, ― говорит Салов. ― Один заявитель пожаловался, что ребенка не взяли в школу, кто-то жаловался на обслуживание в поликлинике. Люди получают временную прописку, которая не дает никаких прав в области соцкультбыта. Мы в правилах землепользования и застройки показываем возможность строительства гостиничных комплексов. Но они за последние годы практически не появились вообще. Есть ли возможность у мэрии регулировать, в каких районах, в каком количестве нам необходимы гостиничные места, а где мы позволяем намеренно строить апартаменты?

― Нужны жесткие правила, чтобы граждане, приобретая такое «жилье-нежилье», были полностью проинформированы о своих правах и ограничениях этого вида недвижимости, ― говорит Салов. ― Нужно продумать систему информирования граждан о том, что апартаменты ― это не жилье, а нежилое помещение, в котором можно жить, но ни на что больше прав у них нет. Парковки, озеленения, детского городка, мест в детсаду не будет. Я против того, чтобы запрещать апартаменты, доходные дома вообще. Может быть, все-таки попытаться хотя бы определить зоны, где возможно строительство апартаментов, а где нет.

Еще одна проблема, по словам депутата, кроется в неинформировании покупателей застройщиками об особенностях помещений, в которых им предстоит проживать.

Депутат Валерий Науменко привел в пример опыт Москвы, где, по его мнению, полулегальное жилье занимает почти четверть рынка жилищного строительства.

― В Москве четверть жилья ― «чебурашки», то есть непонятно ― кооператив это или ООО, ― говорит Науменко. ― Если у нас четверть жилья будет подобными «фермами» для разведения людей, мы взорвемся. У нас будет коллапс. Необходимо решать вопрос и прекращать это «чебурашничество». Ситуация непрогнозируемая, но она развивается. Это ― не жилые помещения, это эрзац-жилье. Это издевательство над людьми, которые за бесценок берут эти апартаменты. Необходимо срочно решать этот вопрос, выходить с запросами на Госдуму. У нас уже 5% такого жилья. Строят апартаменты, потому что нормативная база не прописана.

Как, в свою очередь, пояснил начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Виталий Столбов статус апартаментов в качестве самостоятельного объекта правил землепользования не прописан на федеральном уровне, а у муниципалитета соответствующих полномочий нет.

― Понятие «апартаменты» отсутствует как в классификаторе, так и в ПЗЗ, ― сообщает Столбов. ― Ранее оно было закреплено как один из способов организации гостиничного обслуживания. Сейчас в соответствии с положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением правительства РФ, апартаменты ― это наименование категории гостиниц. Исходя из этого, сложно определить, в каких зданиях размещаются апартаменты. Когда появилась проблема фактического проживания в нежилых объектах, мы постарались привязать их к жилым, чтобы не было злоупотреблений в повышении плотности застройки.

В частности, мэрия определила размер земельного участка под строительство — не менее чем в 35 соток, процент застройки в его границах ― не менее 10%, количество мест на парковке.

― Можно внести корректировки и поднять количество парковочных мест, которое предусмотрено для данной категории, ― предложил в частности депутат Сергей Кальченко.

Однако, по информации мэрии, изменение данного параметра вызовет новые проблемы.

― В отличие от парковок, которые привязывают к жилым домам, здесь установлен норматив в 15 машиномест на 100 человек, проживающих в гостинице, ― говорит Столбов. ― Если мы попробуем урегулировать данный параметр, то вторгнемся и в урегулирование для обычных гостиниц.

Поаккуратнее работать с бизнесом — как непосредственно гостиничным, так и с застройщиками апартаментов — призвал коллег и депутат Глеб Дебов.

― Надо рассматривать не ограничения, а документ, который бы обязывал тех, кто строит гостиницы под апартаменты, полностью предоставлять покупателям информацию, что будет построено, ― считает депутат. ― Предлагаю в этом ключе рассмотреть закинициативы. Почему мы выступаем в качестве ограничения бизнеса? Получается, что мы столбим территорию, и все, ты не можешь это строить. Мы такие полномочия имеем? Мы говорим о том, что необходимо на тысячу жителей сколько-то гостиничных мест. Но эти требования необходимы. Просто у нас регион такой, что туристов к нам едет не так много. Потому предлагаю обязать застройщика давать развернутую информацию о том, что он строит.

О необходимости максимальной детализации заявил и вице-мэр Алексей Кондратьев, приведя в качестве примера ситуацию со строительством бассейна на улице Титова: застройщик, с одной стороны, формально выполнил свои обязательства, но в итоге город получил совсем не тот объект, на который рассчитывал.

― Год назад мы принимали решение о продаже участка на Титова под строительство спортобъекта, ― говорит Кондратьев. ― Я настоял, чтобы конкретизировали, что это будет строительство бассейна. Сегодня поступило заявление что «бассейн» из себя представляет две ванны 2х3 метра. Какой предел детализации нужен? Как мы должны отразить: под строительство бассейна с конкретными размерами? Но в любом случае мы обязаны работать в этом направлении. У нас претензия на столичность. Соответственно, количество людей, которые будут нас посещать, должно увеличиваться.

По мнению чиновника, в настоящее время пока можно предпринять ряд мер по дополнительному информированию потенциальных покупателей помещений в апартаментах.

― Давайте посмотрим, может, мы в договорах долевого участия отразим эти ограничения, о которых люди не знают: прописка, отсутствие прав на общее имущество, отсутствие возможности получения налогового вычета, отсутствие социальной инфраструктуры, ― предлагает вице-мэр. ― Если это отражено на первом этапе, тогда становится все честно.

В то же время сами застройщики не разделяют беспокойства городских депутатов и чиновников, также ссылаясь на законодательные нормы, не разграничивающие гостиницы и апартаменты.

― Возьмите любой проект апартаментов, там будет написано, что была запроектирована гостиница, ― говорит Infopro54 директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков. ― На нас не накладываются нормативы, связанные с жильем, по обеспечению детскими садами, размещению транспорта на территории земельного участка. Что касается информирования, то заходите в интернет, запрашиваете «особенности проживания в апартаментах», вам расскажут. Если есть такие заявления, что не проинформировали ― это просто отговорки.

По словам собеседника редакции, несмотря на то, что доля апартаментов на строительном рынке Новосибирска незначительная и составляет 1- 3%, такой тип жилья пользуется спросом по ряду причин.

― «Жуковка», «Инские холмы», «Бонапарт» ― это единичные истории, которые на фоне введенных в эксплуатацию 1,7 млн кв.м выглядят крайне незначительно, ― говорит Марков. ― Они системно не влияют на рынок жилья. А спрос на них продиктован тем, что дома строятся рядом со сложившейся инфраструктурой. «Бонапарт» ― ближе к центру, «Джеты» ― рядом с парком, «Инские холмы» ― в 200 м от крупнейшего транспортного узла. И «Инские холмы», где цена по 70-75 тысяч рублей за кв.м, и «Джеты» распродавались довольно хорошо. То есть в Новосибирске это очень интересный продукт, и он оказывается в тех местах, где спрос на жилье есть, но по формальным признакам не дадут разрешение на его строительство.

― ФЗ-214 ― прописывает все уровни взаимоотношений и ответственность каждой из сторон, ― сообщают в компании. ― Смена правил игры, постоянные инициативы по внесению новых установок, поправок не добавляет защищенности потребителю, а влечет за собой рост затрат строительных компаний, оплачиваемых тем же покупателем. Существующие законы, договорные обязательства и стабильно работающая судебная система избавляют от необходимости изобретать велосипед заново. Зарегулированность рынка приведет к однообразию направления, которое не будет интересно ни застройщикам, ни потребителю, ни городу.

Что рынок апартаментов в Новосибирске в дополнительном регулировании не нуждается, изданию сообщили и в ГК «Верба Капитал». Более того, по словам представителей ГК, большее урегулирование, чем есть сегодня, будет иметь, скорее, негативные последствия.

По мнению представителей компании, несмотря на небольшие объемы на местном рынке, формат апартаментов уже прочно занял свою нишу и имеет тенденцию к дальнейшему развитию.

― Апартаменты в Новосибирске будут строиться, ― говорят в ГК «Верба Капитал». ― Рыночные взаимоотношения предполагают выбор: загородные дома, квартиры или апартаменты, клубные дома или высотки из стекла, по линии метро или подальше от магистралей. Все это отвечает предпочтениям разных групп населения. Потребности людей жить ближе к центру города, полнее использовать городскую инфраструктуру, иметь лучшее качество жизни создают условия для развития рынка апартаментов. Однако доля апартаментов по отношению к общему числу жилых комплексов незначительна ― около 10%, и вряд ли она станет доминирующей в силу естественного лимита свободной городской земли.

При этом проблемы с информированностью покупателей о нюансах данного рынка жилья, по словам представителей компании, нет.

― В нашем отделе продаж на каждой стадии общения — от первого контакта до подписания договора — идет информирование покупателя о формате недвижимости, отличии от стандартного жилья, ― сообщают в «ВербаКапитал». ― Комплексы апартаментов в Новосибирске ― это интересная архитектура, дизайн и нетривиальные возможности: бассейны, фитнес-клубы, возможность заказа домашней уборки и другие сервисные услуги.

По информации мэрии Новосибирска, в декабре 2019 года всего идентифицированы 22 объекта, которые подходят под категорию апартаментов, в том числе 13 строящихся и 9 уже введенных.

Фото: pixabay.com, автор- edvaldocostacordeiro