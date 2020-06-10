Tereos передумала строить завод по глубокой переработке зерна в Новосибирске

Анонсированное годом ранее строительство в Новосибирской области завода по глубокой переработке зерна отодвигается на более дальние перспективы. Первоначальный инвестор, что называется, «соскочил». Других желающих зайти на проект в настоящий момент нет. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54 о крупных инвестпроектах в сфере растениеводства регионального АПК, министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

— Пока ни одна компания, ни один инвестор о серьёзных намерениях в реализации такого проекта на территории области не заявил, — сообщает Лещенко. — Но переговоры в данном направлении ведутся. Мы крайне заинтересованы в реализации такого проекта и будем оказывать ему всяческое содействие, в том числе в рамках областного закона.

Напомним, что летом прошлого года, по информации регионального минсельхоза, французская компания Tereos рассматривала Новосибирскую область как одну из площадок для строительства предприятия по производству крахмала и крахмалопродуктов за счет глубокой переработки российской пшеницы мощность 500 тысяч тонн в год.

Ещё один завод, анонсированный отечественным инвестором, пока ожидает своей очереди. Речь идёт о компании ООО «Трансхимэкспорт» (входит в одноимённую группу компаний). Как ранее сообщалось, компания планирует после 2023 года приступить к строительству в регионе маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки.

«Трансхимэкспорт» готов вложить в элеватор 1,2 млрд рублей — Если у нас появится такой мощный переработчик, то не представляется серьёзных проблем, препятствующих увеличению посевных площадей рапса, если потребитель будет приобретать продукцию наших семян, — говорит министр. — У нас имеется достаточная техническая оснащённость и очень хороший опыт и селекционные достижения по этой культуре, чтобы увеличить площади в 1,5-2 раза. Пока идёт первый этап реализации проекта. Проект запущен, он в активной стадии. Завод — это уже второй этап реализации.

— Реализация проекта в высокой степени готовности, — рассказывают в минсельхозе. — Мы выезжали на предприятие, знакомились с ходом посевной кампании. Ожидаем полный ввод объекта в эксплуатацию уже в августе текущего года.

Из наиболее близких к реализации крупных инвестпроектов в сфере растениеводствановый селекционный семеноводческий центр в Колыванском районе. Его строительство началось год назад, а запуск, по словам Евгения Лещенко, ожидается уже в ближайшее время. Как уже сообщалось, здесь предполагается выращивание семян зерновых, зернобобовых культур с площадью посевов 20 тысяч га. Выход продукции должен составить 24 тысячи тонн пшеницы, 6 тысяч тонн гороха, 12 тысяч тонн рапса, 30 тысяч тонн семенного материала, из которых планируется получить 20 тысяч тонн элитных семян. С этой целью реализующее проект ООО «Сибирский» (входит в ГК «Горкунов») заключило договор с Сибирским НИИ растениеводства и селекции.

По информации минсельхоза, в настоящее время на территории области реализуются 13 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК с общий объёмом инвестиций более 63 млрд рублей. Но только несколько из них связаны с растениеводческой сферой. В то же время стоит напомнить, что в области достаточно осторожно относятся к предложениям потенциальных, особенно крупных, инвесторов. В частности, представители областного депкорпуса уже неоднократно делали заявления против ряда крупных хозяйств на территории региона — ООО «Сибирская нива» (Черепановский район), КФХ «Русское поле» (Каргатский район). Последний раз депутатской атаке подвергся проект животноводческих ферм и откормочных площадок ГК «Горкунов» (Доволенский, Карасукский и Колыванский районы).

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