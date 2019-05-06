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В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходов, возникающих при реализации национального проекта.
  • 06/05/2019, 14:07
В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

Новосибирская область в течение трех лет получит почти 130 млн рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Соответствующее распоряжение Правительства РФ № 835-р от 26 апреля 2019 года подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что межбюджетные трансферты в общем размере 13,82 млрд рублей распределены 83 субъектам РФ. Решения приняты в рамках реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации региональных программ, обеспечивающих достижение результатов национального проекта. Планируется, что к концу 2024 года 126,7 тысячи человек будут вовлечены в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве, в том числе за счет господдержки.

За счет предоставляемых средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта «Агростартап»). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельхозтехники, оборудования, мобильных торговых объектов, закупкой сельхозпродукции у членов сельскохозяйственного кооператива. Кроме того, средства пойдут на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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