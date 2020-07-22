В Новосибирской области прожиточный минимум за II квартал увеличился на 830 рублей

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за II квартал 2020 года. Согласно постановлению губернатора области Андрея Травникова, он составил 12 284 рубля. По сравнению с I кварталом 2020 года прожиточный минимум в среднем на жителя области увеличился на 830 рублей (с 11 454 руб).

По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения – 13 054 (с 12 158 рублей), пенсионеров – 9 823 рубля (с 9 196 рублей), детей – 12 729 рублей (с 11 874 рублей).

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