«Интурист» возвращает офис в Новосибирск

— Мы рады, что возвращаемся в Новосибирск после некоторого отсутствия, что открываем здесь свой офис — обособленное подразделение со своими сотрудниками. Сейчас мы занимаемся организацией офиса, набираем персонал, — поделился планами исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин, выступая на четвертом Региональном туристическом форуме в Новосибирске.

По его словам, необходимость работать в регионе через собственный офис вызвана тем, что уполномоченное агентство не может выполнять всех необходимых для компании функций. Кроме того, туроператор не занимается продажами В2В в регионах.

— Для нас эту задачу выполняют наши партнеры — агентства. Они не боятся, что мы у них будем отнимать клиентов. Мы — выгодный партнер для регионов: много средств вкладываем в безопасность, внедряем обучающие программы для турагентов, — пояснил топ-менеджер.

По словам Толчина, компания не планирует ограничивать свои полетные программы Новосибирском. В будущем она намерена летать из всех крупных городов Сибирского федерального округа.

Несмотря на поздний старт в Новосибирске, Толчин отметил, что продукт туроператора пользуется хорошим спросом и сезон в регионе будет для компании успешным, как и в других городах. «Интурист», к примеру, уже сформировал для Новосибирска полетную программу по Турции. Полеты будут осуществляться дважды в неделю совместно с туроператором «Библио-Глобус».

— Мы начинаем формировать полетную программу по Крыму для того чтобы иметь хорошие слоты. В этом году планируем отправлять туристов в Сочи и Крым. Далее планируем активно развивать Грецию и другие наши базовые направления, — пояснил Толчин.

Помимо выездного туризма «Интурист» обещает также заниматься привлечением туристов в регионы Сибири. Сейчас в компании идет формирование продукта, чтобы ее партнеры отправляли туристов в Новосибирскую область. Интерес к внутреннему туризму, как отметил Толчин, сохраняется уже несколько лет.

— В 2019 году он однозначно продолжится. С точки зрения формирования цен — удорожание в этом году составит не более 3-5%. Увеличиваются возможности и Крыма, и Сочи. Юг у нас, к сожалению, небольшой, но если развивать круглогодичную инфраструктуру, то турпоток можно распределить, — считает эксперт.

Комментируя перспективы выездного туризма, исполнительный директор «Интуриста» отмечает, что в компании видят всплеск раннего бронирования.

Фото: пресс-служба компании Интурист