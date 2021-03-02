В Новосибирской области лесничего будут судить за незаконную рубку лесных насаждений

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица, который обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, лесничий по Мирновскому лесничеству в Тогучинском районе Новосибирской области в 2017 – 2018 гг. оформлял фиктивные документы, в т.ч. путем подделки доверенностей от имени жителей района, для рубки лесных насаждений, а также производил на территории лесничества отвод и таксацию участков. После таких неправомерных действий на участках производилась незаконная рубка леса.

— В результате нелегальных рубок Российской Федерации был причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Тогучинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.