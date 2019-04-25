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В Новосибирской области лимит по кредитной карте вырос на 17%

Средний чек по кредитным картам в регионе составляет 75 тысяч рублей.
  • 25/04/2019, 14:10
В Новосибирской области лимит по кредитной карте вырос на 17%

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов в I кв. 2019 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в Бюро.

По данным экспертов ОКБ, всего в I кв. 2019 г. было выдано 8,84 млн новых кредитов общим объемом 1,97 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 17%. За аналогичный период 2018 г. было выдано 7,95 млн кредитов на 1,67 трлн руб.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 933,36 тыс. кредитов на сумму более 370,69 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 380,56 тыс. кредитов на 125,34 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 338,43 тыс. кредитов на 65,47 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский АО и Самарская обл.

В тройку лидеров по объему одобренных лимитов на кредитные карты вошли столичный регион – 375,32 тыс. карт с лимитом 42,78 млрд руб., Санкт-Петербург – 143,16 тыс. карт с лимитом 14,31 млрд руб. и Краснодарский край – 126,44 тыс. карт на 9,57 млрд руб. Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы – 114тыс. руб., Санкт-Петербурга – 99 тыс. руб. и Свердловской обл. – почти 79 тыс. руб.

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Башкортостане – 40% при росте количества новых карт на 21%. В Новосибирской обл. отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 17%.

В целом по России количество новых карт выросло на 15% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 25%. За 3 месяца этого года было выдано более 2,99 млн новых карт с общим лимитом 233,78 млрд руб., годом ранее – 2,59 млн карт на 187,03 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 9%: с 72 до 78 тыс. руб.

Что касается ипотечных кредитов, то в тройке оказались: Москва и Московская обл. – 29,14 тыс. кредитов на 117,43 млрд руб., Санкт-Петербург – 14,21 тыс. кредитов на 40,13 млрд руб. и Башкортостан – 8,76 тыс. кредитов на 15,76 млрд руб. Лидерами по размеру среднего чека стали Москва – 4,03 млн руб., Санкт-Петербург – 2,82 млн руб., Ханты-Мансийский АО – 2,50 млн руб.

Отмечается, что в целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I кв. 2019 г., снизилось в годовом отношении на 12%, денежные объемы кредитования снизились на 1%. В 2019 г. было выдано 241,96 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 529,71 млрд руб., год назад было выдано 275,87 тыс. кредитов на 535,58 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 10%: с 1,86 до 2,05 млн руб.

В Новосибирской области, по данным ОКБ, в первом квартале 2019 года выдано 6,15 тыс кредитов  на сумму 12,52 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита составил  чуть более 2 млн рублей.  В первом квартале 2018 года новосибирцам было выдано 6,92 тыс кредитов на сумму 12,24 млрд рублей. При этом средний размер кредита был на уровне 1,7 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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