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12 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

За право стать резидентами бизнес-инкубатора Академпарка боролись 29 проектных команд.
  • 25/04/2019, 15:54
12 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

24 апреля состоялись финальные защиты проектов участников бизнес-ускорителя А:СТАРТ. За право стать резидентами бизнес-инкубатора Академпарка боролись 29 проектных команд. По итогам финальной защиты победа присуждена 12 проектам, сообщили в пресс-службе Академпарка.

В этом году акселерационная программа проходила в формате двух интенсивных образовательных блока. Первый блок дал основные инструменты и знания для проверки продукта или гипотезы в условия реального рынка. В рамках второго блока упор был сделан на упаковку проектов и подготовку к финальному отбору. Между интенсивами проходили еженедельные трекшн-митинги, где эксперты оценивали проделанную проектными командами работу и помогали ставить новые задачи. Торжественная церемония по подведению итогов А:СТАРТ состоялась совместно с Open Innovations Startup Tour и акселерационной программой Сколтеха и компании Philips.

В число победителей вошли:

Информационные технологии: Explorino (Автоматизации работы с фотостоками, разметка объектов и персон на фотографии с помощью искусственного интеллекта каталогизация фотоархивов), Hubway (Сервис по построению оптимальных маршрутов для путешествий), Brain office    (Система управления проектами для разработчиков программного обеспечения, игр и мобильных приложений), Underwing (Сервис для авиапассажиров по доставке тяжелого багажа в аэропорт или гостиницу).

Био-Нано-Мед: Гематологический анализатор (Разработка и производство отечественного автоматического гематологического анализатора для клинических и биохимических исследований),  Agri-M (Создание уходового крема от комаров на основе масла, полученного из личинок мухи Черная львинка), Artemisin from Siberia (Производство компонентов лекарственных средств из однолетней полыни для производства Артемизинина для лечения малярии), BrainTrain (Разработка системы с биологической обратной связью для активизации внимания человека и выявления тревожного состояния).

Приборостроение : СВЧ (Разработка и реализация наукоемкого оборудования, предназначенного для фундаментальных исследований – спектроскопии электронного парамагнитного резонанса), Криоблепиха (Бесконтактный способ сбора ягод облепихи, позволяющий получить продукт наивысшего качества без потерь), Рыбот (Анализатор качества воды, который помогает спасать продукцию на рыбохозяйствах) и BROTECH (Уникальная технология вакуумной сушки для овощей, фруктов, ягод, грибов, мяса и рыбы).

Фото: предоставлено пресс-службой Академпарка

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