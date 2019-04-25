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В квитанциях ЖКХ пропишут страховки

До августа регионы должны разработать территориальные программы страхования жилья.
  • 25/04/2019, 14:05
Автор: Юлия Данилова
В квитанциях ЖКХ пропишут страховки
В региональную программу нужно включить риски, от наступления которых будет страховаться жилье граждан. От этого пакета будет зависеть стоимость страховки.

— 4 августа вступает в силу новый федеральный закон о страховании жилья от рисков чрезвычайных ситуаций. Закон устанавливает возможность компенсации ущерба, причиненного жилью (домам и квартирам граждан) с использованием механизма добровольного страхования. От региона сейчас требуется разработать программу субъекта по организации возмещения ущерба застрахованным, — сообщила, выступая на встрече губернатора области с финансовыми и строительными организациями, директор Новосибирского филиала ОАО «СОГАЗ» Ольга Гаенко.

Как уточнила Гаенко корреспонденту InfoPro54, в региональную программу должны быть включены риски, от наступления которых будет страховаться жилье граждан. От пакета этих рисков будет зависеть стоимость страховки, которую федеральные законодатели предложили включить в квитанции ЖКХ. Без этой информации даже примерный тариф по Новосибирской области назвать невозможно. В зависимости от перечня рисков предстоит определить долю выплат, которые при наступлении страхового случая будет платить страховщик, а также региональный и федеральный бюджеты. Пока на федеральном уровне озвучена только максимальная доля участия страховой компании по рискам полной гибели жилья — 300-500 тысяч рублей.

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—  Это очень большая законодательная работа, к которой необходимо приступать как можно скорее. На 2019 год в бюджет области суммы на выплаты по страховым рискам не заложены, нужно успеть прописать эти цифры в бюджете 2020 года. Напомню, закон вступает в силу уже в августе, — подчеркнула Ольга Гаенко.

Выступая на совещании, она отметила, что страховые компании региона просят определить координатора программы, который будет заниматься ее разработкой, в том числе с учетом возможности использовании бюджетных средств Новосибирской области, перечень страховых рисков и долю участия региона в случае наступления страхового события. Крайне важной темой, по словам страховщика, также является информирование жителей области о новой строке платежки. Она предложила создать межведомственную комиссию, в которую должны войти представители общественности, министерства ЖКХ, министерства финансов, законодатели и страховщики, чтобы приблизить базовые требования федерального закона к реальным требованиям жителей области.

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— Новосибирская области — не самый опасный регион, с точки зрения катаклизмов. Но ситуации, когда в районах чуть не сгорают деревни из-за весеннего пала травы, у нас имеют место. Риски есть и природного, и техногенного характера. Мы готовы привлекать к обсуждению этой темы общественность, так как понимаем, что закон будет иметь определенный резонанс. Мы хотели бы сделать его разумным и востребованным жителями Новосибирской области, — говорит директор Новосибирского филиала ООО СК «ВТБ Страхование» Алексей Игошин.

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко отметил, что этот вопрос уже рассматривался на общественном совете при минфине Новосибирской области.

— Ключевая задача — достижение баланса взаимопонимания между тем, о чем говорит страховое сообщество, и тем, как это воспримет, прежде всего, население. Насколько для него очевидны риски, о которых говорят страховые компании, насколько предварительные тарифы или ценовой ориентир, которые будет заявлять страховщик, приемлемы и соотносятся с возможностями населения, — пояснил министр.

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Минфин предложил министерству ЖКХ создать рабочую группу для рассмотрения этого вопроса, в том числе для оценки необходимости законодательной поддержки этого процесса. В ответ губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минфину взять на себя задачу по созданию рабочей группы и курировать работу над программой.

— У вас в руках мощные рычаги, вы сможете мобилизовать всех коллег, — добавил губернатор.

Напомним, в России уже существуют аналоговые программы страхования жилья. К примеру, по экспертным оценкам, в Москве такой страховкой охвачено 60% жилья, причем объекты страхуются по полному пакету рисков. В год в столице происходит около 10 тысяч страховых случаев, выплаты по ним составляют около 400 млн рублей, из них около 300 млн приходится на долю страховщиков, 100 млн —выплачивается страхователям из бюджета.

По данным Департамента городского имущества города Москвы, с начала 2018 года в рамках Городской программы страхования жилья, проводимой ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», больше 5 тысяч московских семей получили выплаты по страховым случаям в общей сумме 182 млн рублей. Наибольшее число выплат по программе страхования в 2018 году было произведено в Восточном административном округе (831 страховой случай). Общая сумма страховых выплат в округе составила 32,5 млн рублей. В среднем затраты москвичей на страхование квартиры составили 92 рубля в месяц. В 2019 году в программе участвуют 5 страховых компаний.

В январе «Российская газета» сообщала, что жители большинства российских регионов уже в этом году начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой — платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. По информации издания, страховой полис, который владельцы объектов жилой недвижимости будут оплачивать ежемесячными взносами, включит не только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и самые распространенные бытовые катаклизмы. По данным «Российской газеты»страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет стоить гражданам около 150 рублей в месяц (зависит от ряда факторов, в том числе площадь квартиры и дополнительные риски, включенные в страховку), но страховка не будет обязательной. Ущерб пострадавшим в рамках нового закона будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте — ее утверждает Минстрой России.

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Напомним, несколько лет назад в Новосибирске пытались поднять тарифы на услуги ресурсоснабжающих компаний сразу на 15%, что спровоцировало волну митингов протеста. С 2019 года в коммунальных платежах резко выросла стоимость утилизации ТКО. Однако пока к реализации новой системы обращения с отходами в области возникает много вопросов. В том числе к технологии привлечения граждан к заключению «мусорных» договоров.

Фото: редакции

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