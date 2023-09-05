Медведь был замечен около станции Безменово в Черепановском районе

Медведь бродит в окрестностях станции Безменово Черепановского района. Об этом сообщают Черепановские вести в Вконтакте.

— Сегодня многие родители даже не пустили своих детей в школу. Администрация Безменовского сельсовета просит жителей быть внимательными и осторожными, ограничить посещение леса и окраин населённого пункта, — отметили в издании.

Сейчас на станции дежурят охотники и госинспектор отдела охраны животного мира.

Ранее сообщалось, что в Усть-Тарке не будут отстреливать медведя, который задрал овцу. Решение об отстреле животного принимается в случае наличия угрозы жизни и имуществу граждан, отмечал замминистра природы Новосибирской области Алексей Севастьянов.

Ранее редакция сообщала о том, что скандально известный орангутан Бату отмечает день рождения в Новосибирске.