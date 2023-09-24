Нотариусов обяжут фиксировать на видео сделки с недвижимостью владельцев старше 60 лет

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об обязанности нотариусов фиксировать на видео все сделки с недвижимостью, владельцы которой старше 60 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Дополнения планируется внести в статью 43 Основ законодательства РФ о нотариате.

— При удостоверении сделок по отчуждению или обременению недвижимого имущества, одной из сторон которых является лицо, достигшее возраста 60 лет, нотариус совершает действия, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 44, 54 настоящих Основ, с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой, — говорится в документе.

Разработчики законопроекта подчеркивают, что граждане пенсионного и предпенсионного возраста являются зачастую целевой аудиторией мошенников. Однако, в отличие от телефонного мошенничества, где человек рискует в основном лишь наличными денежными средствами, в отношении недвижимости риски пожилых людей намного существеннее — остаться без своего основного и порой единственного актива, а, значит, и без права на обеспеченную и достойную старость.

— Результаты видеофиксации будут служить доказательствами в пользу продавца, подтверждающими, например, что сделка была на самом деле направлена на иные правовые последствия. Кроме того, материалы видеофиксации могли сами стать предмет для соответствующей судебной экспертизы или послужить основанием для ее назначения, — говорится в пояснительной записке.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске суд прекратил полномочия нотариуса после двухлетних разбирательств.