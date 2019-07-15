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В Новосибирской области на ремонт дорог дополнительно направят 600 млн рублей

Увеличение произошло за счет общих доходов областного бюджета.
  • 15/07/2019, 17:18
В Новосибирской области на ремонт дорог дополнительно направят 600 млн рублей

На 600 млн рублей увеличено финансирование областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» – итого объем средств составляет 17,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, увеличение произошло за счет общих доходов областного бюджета.

— Средства будут направлены на строительство объектов дорожной инфраструктуры к многофункциональной ледовой арене, на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также средства предусмотрены на предоставление субсидий для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, — подчеркнули в региональном правительстве.

Так, увеличены средства на реконструкцию автомобильной дороги «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19 р» (в гр. района) на участке км 26+000 — км 30+739» в Новосибирском и Тогучинском районах. Также бюджетные ассигнования увеличены на планово-предупредительный ремонт автодороги «4 км а/д «Н-2702» — Крещенский» в Убинском районе.

Кроме того, средства добавят на ремонт улично-дорожной сети и мостов в ряде муниципальных образований Новосибирской области. Речь идет о ремонте двух улиц в г. Куйбышеве, а также в Куйбышевском районе, ремонте улично-дорожной сети города Татарска, автодороги в р.п. Дорогино в Черепановском районе и автодороги в Чистоозерном районе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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