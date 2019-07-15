Яндекс.Такси вложит в развитие сети в регионах около восьми миллиардов рублей

Компания MLU B.V. (Яндекс.Такси) заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в течение трёх лет Яндекс.Такси вложит около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

— Для пользователей «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону. «Везёт» и Яндекс.Такси продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые, — уточнили в пресс-службе.

При этом, в компании подчеркнули, что водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Её одобрили наблюдательный совет Яндекс.Такси и советы директоров Yandex N.V. и «Везёт». Сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.

Текущие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций Яндекс.Такси и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35,0% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения.

Фото предоставлено пресс-службой компании