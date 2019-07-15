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Потенциальные мэры раскрывают избирательные расходы

Муниципальный избирком рассмотрел первые отчёты кандидатов в мэры Новосибирска и депутатов городского совета.
  • 15/07/2019, 17:44
Автор: Евгения Серёгина
Потенциальные мэры раскрывают избирательные расходы

По информации городской избирательной комиссии, ряд кандидатов на пост главы города предоставили свои первые отчёты. Как следует из них, первыми сведения о своих избирательных фондах представили девять кандидатов. Это гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), депутаты горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР) и Наталья Пинус («Российский общественный союз), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин, депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), замначальника МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»). У большинства кандидатов денежные средства в избирательные фонды в настоящий момент не поступали, и во всех колонках таблиц отчётов стоят нули (у Александра Трушакина — прочерки). На счет депутата горсовета Натальи Пинус уже поступили 2 млн. руб. собственных средств. Из них 918 тыс. руб. кандидат уже израсходовала на предвыборную агитацию — выпуск и распространение печатных и иных агитматериалов. Напомним, что по данным декларации о доходах, за 2018 год, доход депутата равнялся нулю.

Движение денежных средств зафиксировано и у кандидата в депутаты горсовета Новосибирска по округу №12 пенсионера Александра Шевченко (самовыдвижение). На его избирательный счёт поступила тысяча рублей собственных средств. Из них 840 рублей кандидат израсходовал на организацию сбора подписей в свою поддержку.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска и депутата горсовета по округу №12 пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Фото со страницы сообщества облизбиркома ВКонтакте

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