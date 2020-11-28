В Новосибирской области на треть выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV

По данным Авито Авто в III квартале 2020 года продажи кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке Новосибирской области выросли на 32% по сравнению с предыдущим кварталом и на 59% по сравнению с прошлым годом. В регионе средняя цена автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке составила по итогам III квартала 700 000 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17%.

Как отмечают эксперты Авито Авто, продажи подержанных кроссоверов и внедорожников растут по всей стране: по итогам III квартала по России в целом такие автомобили покупали на 40% активнее по сравнению с предыдущим кварталом и на 21% – по сравнению с прошлым годом. Средняя цена подержанных автомобилей сегмента SUV по стране по итогам III квартала составила 670 000 рублей – на 6% больше, чем в аналогичный период год назад.

Лидером по уровню спроса на кроссоверы и внедорожники в стране стал столичный регион: на долю Москвы и Московской области в III квартале пришлось 19,6% от продаж автомобилей по всей стране. Санкт-Петербург и Ленинградская область – на втором месте, доля региона в общефедеральных продажах кроссоверов и внедорожников по итогам III квартала составила 7%. В Новосибирской области доля продаж – 0,7%.

Отмечается, что в рейтинге самых востребованных моделей сегмента SUV на вторичном авторынке страны первую строчку занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива). На второй позиции – Chevrolet Niva, а третье место досталось кроссоверу KIA Sportage.

— ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV в всех крупных регионах России, кроме Самарской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В столичной агломерации, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место по востребованности на вторичном авторынке занял премиальный кроссовер BMW X5, а в Самарской области – Chevrolet Niva, — уточнили эксперты.

Первую строчку в рейтинге наиболее продаваемых на вторичном авторынке автомобилей сегмента SUV в Новосибирской области по итогам III квартала занимает ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) со средней ценой 140 000 рублей. За год средняя стоимость подержанного автомобиля этой модели выросла на 30%.

На втором месте – Lexus RX, средняя цена этой модели на вторичном авторынке региона – 1 099 000 рублей, за год она увеличилась на 23%. Третья позиция в рейтинге востребованности досталась Toyota RAV4 со средней ценой 783 000 рублей.

В пятерку лидеров по продажам на вторичном авторынке в сегменте SUV в Новосибирской области также вошли Toyota Land Cruiser Prado (средняя цена – 1 829 000 рублей, динамика средней цены за год – +16%) и Honda CR-V (средняя цена – 605 000 рублей, динамика средней цены за год – +18%).

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