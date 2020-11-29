НПЗ выпустил первую партию новых оптических прицелов для нарезного оружия

Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех выпустил первую промышленную партию оптических прицелов, предназначенных для работы на малых и средних дистанциях. Приборы будут поставлены заказчикам в России и Западной Европе, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Отмечается, что среди преимуществ устройств – широкий угол обзора, диоптрийная подвижка окуляра и шестиуровневая подсветка для любого уровня яркости. Кроме того, прицелы не выходят за габариты ствольной коробки оружия и при ношении на плече не задевают элементы амуниции стрелка. Объем первой партии новых прицелов составил порядка ста единиц.

ПО104 и ПО156 являются модифицированной версией прицела ПСУ. Благодаря улучшенной прицельной сетке, которая адаптируется под различные задачи пользователя, приборы подходят и для охотников, и для спортсменов. Это инновационный продукт, который не имеет конкурентов в своем ценовом диапазоне, что позволяет ему занять свободную нишу бюджетных тактических прицелов с дискретной сменой увеличения на оружейном рынке Западной Европы.

— Часть изделий первой партии мы направим на оружейный рынок Западной Европы. Российские заказчики также получат доступ к новинке. До конца года при наличии спроса мы готовы выпустить еще порядка 200 изделий, — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Фото предоставлено пресс-службой Госкорпорации